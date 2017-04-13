Başbakan Yıldırım Canlı Yayında

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün baktım Sayın Baykal, Sayın Kılıçdaroğlu efendim diyor ki 'Kaddafi, Esed, Saddam gibi tek adam' Öyle bir şey olabilir mi? Bu Türkiye'ye, Türk halkına hakarettir, şiddetle reddediyorum. Siz nasıl Türkiye'yi 94 yıllık demokrasi deneyimi olan ve 1950'den beri de çok partili hayatı benimsemiş olan ve o günden bugüne 48 hükümet kurmuş, kuruluştan bu tarafa 65 hükümet kurmuş bir ülkeyi getiriyorsunuz Kaddafi, Esed, Saddam'la yan yana koyuyorsunuz. Bu bizim halkımıza hakarettir." dedi.



Binali Yıldırım, TGRT'deki "Referandum Özel" programının canlı yayın konuğu oldu.



Yıldırım, halk oylaması çalışmaları kapsamında 3 gününü İzmir'e ayırdığını, 2,5 aylık kampanya süresinde kente 4 defa geldiğini belirterek "İzmir'de kamp kurmadım. Anadolu'nun birçok şehrini dolaştık. İzmir'e daha fazla gelmem gerektiğini biliyorum ama memleketin her köşesinde vatandaşlarla buluşmamız gerekiyor. Memleketin her rengini, hoşgörüsünü yaşamamız gerekiyordu. Biz Iğdır'dan başladık İzmir'e kadar geldik. Bir kısmını Cumhurbaşkanımız, bir kısmı biz, bazı şeyleri de ortak yaptık. Ortak yaptığımız İstanbul, İzmir ve Ankara." diye konuştu.



"Bu bir referandum , bu referandum da İzmir ile ilgili beklenti var mı?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Bu bir halk oylaması, seçim değil. Partiler seçime girmiyor, adaylar yok, milletvekilleri, partiler yarışmıyor. Biz bir halk oylaması yapıyoruz." dedi.



Türkiye'nin geleceğine karar vereceğini ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Vatandaşımızın oluru, onayı alındıktan sonra inşallah biz güveniyoruz, bu halkoylamasının sonucu olumlu çıkacak, evet çıkacak. Ondan sonra yapılacak ilk genel seçimde 2019 3 Kasım olarak öngörülüyor. Bu seçimde artık yeni sisteme göre seçim yapılacak. İki sandık konacak, aynı günde konacak, birinde milletvekilleri seçilecek, diğerinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak."



Yeni sistemde seçimlerin ayrı ayrı yapılmayacağını, yeni modelde garantili hükümet sisteminin geleceğini belirten Yıldırım, sistemin parçalı değil, mutlak iktidarı sağladığını ifade etti.



"Hükümete güvenoyunu veren halk"



Yıldırım, meclisin gücünün artacağını, milletvekillerinin daha bağımsız hale geleceğini ve yürütmenin yasama üzerindeki vesayetinin yeni yapıda kalkacağını söyledi.



"Gensoru neden yok" sorusunu ise Yıldırım, "Çünkü hükümet sandıkta güvenoyu alıyor, hükümete güvenoyunu veren halkın kendisi." şeklinde cevapladı.



Yeni sistemde kuvvetler ayrılığının sağlanacağını, milletvekilinin bakan olamayacağını dile getiren Yıldırım, milletvekili bakan olduğu zaman hem yasamanın hem yürütmenin içinde yer aldığına, milletvekili ve bakan arasında haksız rekabet oluştuğuna dikkati çekti.



Şimdi yasama ve yürütmenin iç içe olduğunu belirten Yıldırım, bu durumun kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdığını kaydetti.



"Milletvekilleri artık bölgelerinin sorunlarıyla ilgilenmeyecek" yaklaşımının da doğru olmadığını bildiren Yıldırım, "Hiç alakası yok, daha çok ilgilenecek. Daha çok hesap soracak, buna daha çok vakti olacak. Bu konuda da yürütme, hükümet tarafı, meclis tarafıyla iç içe olmadığı için daha özgürce hesap sorma imkanı doğacak." dedi.



Tek adam eleştirileri



Kılıçdaroğlu'nun "tek adam" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, şöyle konuştu:



"Partiler var mı? Var. Seçim yapılıyor mu? Yapılıyor. İki dönemden fazla seçilemiyor cumhurbaşkanı, bu nasıl diktatörlük ben anlamadım. Anlayan biri bana anlatsın. Diktatörlükte nasıl seçim olur, seçim olmaz, süre dönem sınırlaması olmaz. İstediği zaman istediği şeyi yapar. Diktatörlükten siz ne anlıyorsunuz. Öyle bir şey yok, iki sefer seçim oldu üçüncüde gelmek istiyorsun, gelemiyorsun."



Patronun millet olduğu yerde tek adam ve diktatörlük olamayacağına işaret eden Yıldırım, vesayetin değil, milletin adamının geleceğini belirtti.



Yıldırım, seçimi milletin yaptığını vurgulayarak şunları ifade etti:



"Bugün baktım Sayın Baykal, Sayın Kılıçdaroğlu efendim diyor ki 'Kaddafi, Esed, Saddam gibi tek adam' Öyle bir şey olabilir mi? Bu Türkiye'ye, Türk halkına hakarettir, şiddetle reddediyorum. Siz nasıl Türkiye'yi 94 yıllık demokrasi deneyimi olan ve 1950'den beri de çok partili hayatı benimsemiş olan ve o günden bugüne 48 hükümet kurmuş, kuruluştan bu tarafa 65 hükümet kurmuş bir ülkeyi getiriyorsunuz Kaddafi, Esed, Saddam'la yan yana koyuyorsunuz. Bu bizim halkımıza hakarettir."



"Bu eyalet sistemi ve Türkiye'nin bölünmesinin ilk adımı, Türkiye bölünecek ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da federasyon ilan edilecek" şeklindeki iddialara Başbakan Yıldırım, "Bunlar da külliyen yalan, saçma. Çünkü anayasa değişikliğinin birinci maddesi, mevcut anayasada dokuzuncu maddeden başlıyor. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı. Türkiye'nin üniter yapıya sahip olduğu ilk 3 maddede yazıyor. İlk 3 maddede değişiklik yok. Daha birkaç gün öncesine kadar 'başkenti Ankara'dan başka yere taşıyabilir'. diyordu. Burada maddede yazıyor, 3. maddede Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, bölünür mü? Yalan, yalandan kim ölmüş." dedi.



(Sürecek)