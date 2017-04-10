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Başbakan Yıldırım Canlı Yayında
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Başbakan Yıldırım Canlı Yayında

Başbakan Binali Yıldırım, mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimini eylül sonuna kadar uzattıklarını belirtti.

Başbakan Yıldırım Canlı Yayında

Başbakan Binali Yıldırım, mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimini eylül sonuna kadar uzattıklarını belirtti.

Yıldırım, FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında, esnaflar için çok şey yaptıklarını, KOSGEB kredilerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

250 bin esnafın KOSGEB'den kredi almaya hak kazandığını, diğerlerinin de başvurularının değerlendirildiğini ifade eden Yıldırım, büyük ölçekli iş camiasından işverenlerin de 60 milyara yakın kredi garanti fonundan kaynak kullandığını kaydetti.

Primleri ertelediklerini, borçları yeniden yapılandırdıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"2016 Haziran'dan öncekiler yeniden yapılandı. Şimdi 2016 Haziran sonundan sonra darbeye rastlayan zamanlarda, darbe girişiminden sonra işleri kötüye gidenleri için bir imkan daha getiriyoruz. Meclis açılınca bunlar için de ödeme zorluğuna düşen esnafımız için, işverenlerimiz için prim ve sigorta primi ve vergi yeniden yapılandırmasına gideceğiz. Diğer önemli haber, piyasayı canlandırmak için konutta, mobilyada, beyaz eşyada KDV indirimi yaptık. Konut alım satımındaki KDV indirimi eylül sonuna kadar devam ediyor. Ancak beyaz eşya ve mobilyada nisan sonuna kadar yapmıştık. Şimdi onu da, mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimini de eylül sonuna kadar uzatıyoruz."

(Sürecek)

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