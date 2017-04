Başbakan Yıldırım Canlı Yayında: (4)

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğiyle getirilen düzenlemelerin Meclisi güçlendireceğini ve milletvekillerine öz güven kazandıracağını ifade ederek, "Kanun tekliflerini partiler değil, milletvekili verecek. Hükümet kanun teklifi veremeyecek, şimdi veriyor ve partiler iktidar partisi dışında verilen tekliflerin yasalaşma şansı yok. Dolayısıyla milletvekillerinin gücü artıyor, öz güvenleri artıyor, yetkileri artıyor. Yeni sistem böyle bir güzelliği de beraberinde getiriyor." dedi.



Yıldırım, İzmir Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen Habertürk TV - Bloomberg HT ortak canlı yayınında "Türkiye'nin Referandumu-Gençler Başbakana Soruyor" adlı programa katıldı.



Yıldırım, "Yeni sistemde cumhurbaşkanının aynı zamanda, partisinin genel başkanı olabileceği ve milletvekillerini de belirleyecek olmasının sakınca yaratıp yaratmayacağına" ilişkin soruya verdiği yanıtta, sakıncanın bugünkü mevcut sistemde var olduğuna işaret ederek yeni sistemde yürütmeyi temsil eden cumhurbaşkanı ile yasamayı temsil eden Meclisin görev ve sorumluluklarının birbirinden ayrıldığını, bu sakıncanın olmadığını kaydetti.



Yıldırım, şöyle devam etti:



"Şu anki sistem aynı değil mi, AK Parti çoğunlukta, Başbakan iş başında, Cumhurbaşkanı da AK Parti'den seçilmiş. Öyle bir arıza olsa bugün olur. Bugünden daha kötü bir şey olmaz, olmaz. Türkiye bir hukuk devleti. Anayasa'nın amacı nedir arkadaşlar? Anayasa, vatandaşla devlet arasındaki hak ve ödevleri belirler. Dolayısıyla vatandaşın yetki verdiği kimseler, o ortak sözleşmeye göre hareket etmezse vatandaş gereğini yapar, olay budur. Şu anda iktidar partisinin Meclisin üzerinde ciddi bir baskısı var ama yeni sistemde bu kalkıyor. Nasıl kalkıyor çünkü vatandaş işin başında ikisini beraber seçiyor. Diyor ki, 'cumhurbaşkanı seni seçtim hükümeti kur, (Meclis) seni seçtim kanun yap. Eğer birbirinizin alanına girerseniz hesabını sorarım' diyor. Bu kadar basit. Öyle dediğiniz gibi bir mahsur olsa bu mahsur aslında bugün var. Biz onu kötüye kullanmıyoruz ama bu mahsur var. İktidar partisi istemeden Mecliste hiçbir şey olmaz.



Yeni sistemde ne olacak biliyor musunuz? Kanun tekliflerini partiler değil, milletvekili verecek. Hükümet kanun teklifi veremeyecek, şimdi veriyor ve partiler iktidar partisi dışında verilen tekliflerin yasalaşma şansı yok. Dolayısıyla milletvekillerinin gücü artıyor, öz güvenleri artıyor, yetkileri artıyor. Yeni sistem böyle bir güzelliği de beraberinde getiriyor."



"Yargı vesayeti nasıl önlenecek"



Başbakan Yıldırım, bir üniversite öğrencisinin, "bürokraside vesayetin büyük ölçüde aşıldığını ama yargıdaki vesayetin bir ölçüde devam ettiğini, bunu aşmak için anayasa değişikliğinde bir tedbir alınıp alınmadığını" sorması üzerine, öncelikle Anayasada yer alan "Türk mahkemeleri bağımsızdır" hükmünü, "bağımsız ve tarafsızdır" şeklinde değiştirdiklerini söyledi.



Vesayeti önlemek için bu değişikliğin yeterli olmayacağını ve bu nedenle yargıda belli düşünceye sahip kişilerin gruplaşmasıyla oluşan vesayetin önlenlenmesi için Anayasa Mahkemesi ve yeni adıyla Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) teşkilinde yeni düzenleme yaptıklarını ifade eden Yıldırım, yeni düzenlemede yargının kendi içinde üye seçmesini kaldırarak, yerine miletin seçtiği cumhurbaşkanı ve Meclisin üye seçmesini getirdiklerini, böylece belli düşüncedeki yargı mensuplarının gruplaşarak FETÖ ve benzeri bir paralel yapı kurmasının önüne geçildiğini anlattı.



"80 milyonun cumhurbaşkanı"



Programa katılan öğrencilerden birinin "Referandum sonucunda 'evet' çıkarsa Cumhurbaşkanı 'hayır'cıları da aynı şekilde kucaklayabilecek mi" sorusunu yönelttiği Yıldırım, Cumhurbaşkanı'nın seçilirken de yüzde 100 oyla seçilmediğini ama görev yaparken herkesin cumhurbaşkanı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Burada da aynı olacak. Ben de AK Parti'nin Genel Başkanıyım, aynı zamanda Başbakanım. Ben şimdi, 'beni destekleyenlerin başbakanıyım, desteklemeyenlerin başbakanı değilim.' diyebilir miyim? Benim yakamdaki rozet ne, Türk bayrağı. Demek ki, 80 milyonun ben sorumluluğunu taşıyorum. Cumhurbaşkanı da böyle. Seçilinceye kadar partilisin, seçilince rozet çıkar, hizmet başlar. Hizmet de 80 milyona. Tersini yaparsan bir daha seçilme şansın olmaz. Yetmez, ceza-i sorumluluğu, hukuki sorumululuğu var. Süreç başlar cezalandırılırsın. Hukuk devletinde her şeyin tedbiri var. Yeter ki hukuk devleti kurallarından sapmayalım, olay bu.



"Gerçek hayatta suç olan sanalda da suç"



Başbakan Yıldırım, programda, "gençlerin özellikle iktidara karşı, sosyal medyada düşüncelerini ifade etmekten korktuğu" şeklinde yapılan yorum üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu.



"Bu endişeye gerek yok ancak kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi, başkasına yapmayın. Ölçüyü doğru koyun. Suç teşkil edecek bir paylaşım yapmayın, hakaret etmeyin, aşağılamayın, nefret suçu işlemeyin. Hukuk içerisinde, nezaket kuralları içeresinde, istediğiniz her şeyi söyleyin. Herkese söyleyin ama 'istediğini söyleyen istemediğini işitir', bunu unutmayın. Onun için her şeyi söyleyin ancak bilin ki size yapılırsa nasıl davranacaksanız, karşınızdaki de aynı şekilde davranacaktır bunu bilin. Hukuk karşısında haksız konuma düşmeyin. Bu illa ben çekineceğim, korkacağım anlamına gelmiyor. Hukuka saygılı olmak başbakanın da görevi, genç kardeşlerimizin de hakkı ve görevi. Onun için sosyal medyayı doya doya kulanın, paylaşımlarınızı yapın, eleştirilerinizi de yapın ama hakaret etmeyin, suç işlemeyin. Yani sosyal medya sorumsuz medya değildir. Bir şey gerçekte suçsa sanal alemde de suçtur, bunu bilmemiz lazım."



"Önünüzdeki engeli kaldırdık"



Anayasa değişikliğinde seçilme yaşının 18'e indirilmesine ilişkin soru üzerine, bu düzenlemeyle gençlerin önündeki engeli kaldırdıklarını ve bu sayede Mecliste tecrübeyle dinamizmin bir araya geleceğini ifade eden Yıldırım, bu düzenlemenin ayrıca sadece milletvekili seçilmeyi değil, muhtar, belediye başkanı, seçimle iş başına gelinen tüm görevleri kapsadığını dile getirdi.



Yıldırım, düzenlemenin gençlerin önündeki engeli kaldırdığına işaret ederek, şunları söyledi:



"Mevcut sistemde çok isteseniz de 25 yaşını dolduruncaya kadar beklemek zorundaydınız ama en azından önünüzdeki engel kalktı, yarışa başlayabilirsiniz. Milletvekili, muhtarlık, belediye başkanlığı, seçimle gelinen her göreve talip olabilirsiniz. Sadece milletvekili zannediyorlar öyle değil. 18 yaşında seçimle gelinen her yere aday olabilirsiniz. Onun için sizin yarış için önünüzdeki engeli kaldırıyoruz. Ondan sonrası sizin kabiliyetinize kalmış. Kimse durup durduk yerde 'hadi gel milletvekili ol' demez, gerçekçi olalım, mücadele edeceksiniz."



Bir soru üzerine bu düzenleme sayesinde askere gitmeden milletvekili olacaklara ilişkin yaşanan tartışmalara da değinen Yıldırım, "Muafiyet yok. Zaten 30 yaşına kadar erteleme hakkı var, okuyorsa veya doktora yapıyorsa. Aynı şeyi burada da kulanacak, o kadar basit. 18 yaşta zaten askerlik çağı gelmemiş oluyor. Ondan sonra da milletvekili olduğu için zorunlu olarak gitmemiş oluyor, dönem bitinceye kadar." dedi.



(Sürecek)