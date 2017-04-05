Başbakan Yıldırım Canlı Yayında (3)

Başbakan Binali Yıldırım, "Ben kimin nereye oy vereceğinin peşinde değilim, değişikliği doğru biçimde anlatmak zorundayım. Rakam açıklamak oy vereceklere haksızlık olur. Bildiğim şeyler var ama o bir dayatmadır, yönlendirmedir, bu vatandaşa hadsizliktir. Vatandaş rahatça istediği oyu versin." dedi.



Yıldırım, İzmir Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen Habertürk TV - Bloomberg HT ortak canlı yayınında "Türkiye'nin Referandumu-Gençler Başbakana Soruyor" adlı programa katıldı.



Halk oylamasında kararsızların olmadığını, kararını paylaşan ve paylaşmayanların bulunduğunu aktaran Yıldırım, "59 milyon teorik olarak oy kullanacak yurt içi, yurt dışı vatandaş var. Ben kimin nereye oy vereceğinin peşinde değilim, değişikliği doğru biçimde anlatmak zorundayım. Rakam açıklamak oy vereceklere haksızlık olur. Bildiğim şeyler var ama o bir dayatmadır, yönlendirmedir, bu vatandaşa hadsizliktir. Vatandaş rahatça istediği oyu versin." ifadelerini kullandı.



Halk oylamasında partilerin seçime gitmediğini, bundan sonraki dönemde Türkiye'nin nasıl bir yönetim sistemiyle devam edeceğinin oylanacağını belirten Yıldırım, bunun cevabının ise 16 Nisan'da alınacağını söyledi.



"80 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz"



Halk oylamasının ardından "evet ve hayır" diyenlerin aynı platformda bir araya gelebilir mi? Kucaklayabilir misiniz?" sorusu üzerine Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:



"Herkesin başımızın gözümüzün üstünde yeri var, başımızın tacıdır. Vatandaşımızın vereceği oy o gün bitmiştir, ondan sonra o defter kapanmıştır. 80 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz ancak bu şekilde yolumuza devam edersek alçak bölücü örgütler FETÖ ile DEAŞ ile mücadele edebiliriz. İçerideki, dışarıdaki düşmanlarımızdan ancak baş edebiliriz. Farklılıklarımız bizi ayrıştıran değil bizi birleştiren özelliklerimizdir. Tabiki farklı olacağız, bakın burada oturuyorsunuz hiç birbirimize benzemiyoruz, kimimiz esmer, kimimiz sarışın ama bir şeyimiz aynı gözlerimizden akan yaş hep aynı onun için birbirimizi yormayacağız."



"Sen kimi düşman görüyorsun kardeşim"



CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt ve Deniz Baykal'ın "İzmir'de düşmanı denize dökmüş kadar sevineceğiz" sözlerini anımsatması üzerine Yıldırım, "Bu ne nefret, İzmir'de biz denizde kimi döktük? Burada 'evet' verenler bu ülkeyi işgal edenlerden daha mı kötü? Bir tane de milletvekili ismi lazım değil, 'Yunan'ı nasıl Samsun'dan çıktık, Anadolu'yu dolanıp denize döktüysek 'evet' çıkanları da denize dökeceğiz.' Densizlik... Lafın nereye gittiğinden haberi yok adamın. Bu adama sormak lazım, İzmir Marşı'nı sen biliyor musun? İzmir Marşı'nı okudun mu? Okusa bilse eminim ki bunları söylemez. Sen kimi düşman görüyorsun kardeşim. Bu ülkenin vatandaşı 'evet' de verir 'hayır' da verir sandığa da gitmez. Sandığa gitmek bir vatandaşlık borcudur, bizim tavsiyemiz herkes gitsin 'bende geleceğimiz hakkında sorumluluk aldım' desin, biz bunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmasının devamında İzmir Marşı'ndan bir bölüm okuyan Yıldırım,16 Nisan halk oylamasının Türkiye için önemli bir gün olduğunu aktardı.



Hazırladıkları yeni sistemin, vesayet sistemlerini, darbeleri ortadan kaldıracağına inandıklarını belirten Yıldırım, vatandaşlara güvendiklerini sandıktan 'evet' çıkacağına da inandığını kaydetti.



(Sürecek)