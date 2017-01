Başbakan Yıldırım Bundan Sonra Buna Benzer Olaylar Türkiye'de Olabilir Ama Terör Bizi Yıldıramaz...

Başbakan Yıldırım



Haber Bahar DEMİREL Kamera İdris TİFTİKCİ - İstanbul, DHA



Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de önemli bir inisiyatif alması ve Suriye'de uzun süren savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunun daha sonra BM tarafından kabul edilmesi, bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir. Türkiye'de de olabilir; ama terör bizi yıldıramaz dedi. Başbakan Yıldırım, Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında yaralananları tedavi gördüğü Ulus'taki özel hastanede ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'a yaralıları ziyaretinde, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti. Terör saldırısında yaralananları ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, Dün akşam bir eğlence merkezinde savunmasız, sivil insanlara karşı alçakça bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum, savunmasız insan hayatını kaybetti. 60'ın üzerinde de yaralı vardı. Yaralılar tedavileri görüldükçe taburcu oluyor. Yaralılardan durumu kritik olanlar var; ama fazla değil, 3-4 yaralımız var bu şekilde. Hastaneler, doktorlarımız bütün gayreti gösteriyor. Burada da yaralıları ziyaret ettik. Durumları gayet iyi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik diye konuştu.



BUNUN KARŞILIĞI OLACAĞINI BİLİYORUZ AMA TERÖRE BOYUN EĞMEYECEĞİZ



Saldırıda yaralananlar arasında, hem Türk vatandaşlarının hem de farklı ülke vatandaşlarının olduğunu belirten Yıldırım, Terör insanlığın ortak derdidir. Terörle hiçbir yere varılmaz. Terörün amacı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek; emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye, bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı hem FETÖ terör örgütüne karşı hem de Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun bir karşılığı olacağını biliyoruz; ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz dedi.



TERÖRLE MÜCADELEDE ÇİFTE STANDART ZAFİYET OLUŞTURUR



Terörün kutsalının ve dininin olmadığını vurgulayan Yıldırım, Bugün burada olan terör, dünyanın başka ülkesinde yarın olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir. 'Bizde terör olmaz' diyemez. O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var. Terörün kutsalı, dini olmaz. Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standart, terör mücadelesini başarıya ulaştırmaz; zafiyet oluşturur açıklamasında bulundu.



TERÖR BİZİ KORKUTAMAZ, BİZ TERÖRÜ KORKUTURUZ



Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de önemli bir inisiyatif alması ve Suriye'de uzun süren savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunun daha sonra BM tarafından kabul edilmesi, bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir. Türkiye'de de olabilir; ama milletime, vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Terör bizi yıldıramaz. Bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz. Biz terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye amansız bir şekilde devam edeceğiz. En büyük güvencemiz milletimizin bu kararlılık karşısında gösterdiği dayanışma, kardeşlik ruhudur. Bu devam ettiği müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. 2017'de inşallah terörle mücadele konusu başta olmak üzere ülkemiz, bölgemiz için var gücümüzle daha fazla çalışacağımızı da vatandaşlarımıza ifade etmek isterim



'NOEL BABA' GİYSİSİ İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA ASLI ASTARI YOK



Başbakan Yıldırım, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gece kulübü saldırganının 'Noel Baba' giysili olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine Yıldırım, Bunların hepsi tevatür. Bazı yerlerde kulağıma geliyor. Terörist Noel Baba kılığına girmiş, gelmiş ve bu olayları yapmış. Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek, kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor. Ondan sonra da içeri girip, rastgele her tarafa kurşun yağdırmak suretiyle bu kadar insanımızın ölümünü gerçekleştiriyor. Bunun dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahını da olay yerine bırakıp, kargaşadan yararlanarak, olay yerinden uzaklaşıyor. Emniyet teşkilatımız meselenin üzerindedir. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor diye konuştu.



İHTİMALLER ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI



Saldırganın kimliğine ilişkin bilgiler de sorulan Başbakan Yıldırım, Bununla ilgili ihtimaller şekillenmeye başladı. Polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içerisinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler daha sonra kamuoyunun bilgisine aktarılacak dedi.