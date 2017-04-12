Başbakan Yıldırım Buluşmaya Nostalji Otomobille Katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, makam aracı yerine nostalji otomobile binmeyi tercih etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'den İstanbul'da gerçekleştirilen "Erzincanlılar Buluşması" için geldiği Atatürk Havalimanı'nda kendi makam aracının yerine 24 FF 224 plakalı nostalji (1976 model Mercedes) bir otomobile binmeyi tercih etti. Oğlu Bülent Yıldırım'ın kullandığı nostalji otomobiline bilen Başbakan Yıldırım'a, eşi Semiha Yıldırım, gelini ve torunu da eşlik etti.



Başbakan Yıldırım'a, buluşmanın yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişi esnasında vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.