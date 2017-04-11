Başbakan Yıldırım: "Bugüne kadar darbelerden, vesayetlerden bu ülke çok çekti, bu millet çok zarar gördü. Kazandıklarımızı, ülkemiz için elde ettiğimiz bütün kazanımları, maalesef darbelerle hepsi elimizden gitti. İstiyoruz ki artık siyasetin tek sahibi olsun; o da millet olsun, 80 milyon vatan evladı olsun. Darbeler, vesayetler artık Türkiye'nin demokrasi tarihinde yok olup gitsin."