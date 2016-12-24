Başbakan Yıldırım: "Bugün Bakın Dünya Büyük Bir Aymazlıkla, Duyarsızlıkla, Çaresizlikle İzledi...

Başbakan Yıldırım: "Bugün bakın dünya büyük bir aymazlıkla, duyarsızlıkla, çaresizlikle izledi Halep'i. Bir şey yapamadılar ama tek Türkiye yaptı. Türkiye, o ateş çemberinin içine girdi, 45 bin insanı oradan çıkardı. Ölümden kurtardı. Şimdi herkes, Amerika'dan tut, Avrupa'ya kadar 'Türkler büyük iş başardı.' diyor. Bırakın bizim sırtımızı sıvazlamayı da biraz yük alın. Bu dünya hepimizin ortak mirası, nimetlerini paylaşırken en önde gidiyorsunuz, külfetlerine, sorunlarına geldiği zaman nasihat veriyorsunuz. Biz böyle bir dünya hayal etmiyoruz, bizim hayal ettiğimiz dünya nimette de külfette de aynı şekilde yük, sorumluluk alan bir dünya. Bu anlamda Allah'a şükür Türkiye, geleneğiyle, tarihiyle, inancıyla ters düşecek hiçbir işin içinde olmadı. Hem evimizin içini hem ülkemizin içini olabildiğince güvenlikli hale getirmeye çalışırken, bir yandan da evinden, barkından, yurdundan ayrılmak zorunda olan milyonlara kucak açtık."