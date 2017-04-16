- AK Parti Genel Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir."



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz milletimdir."