Başbakan Yıldırım: "Bu Halk Oylamasının Kaybedeni Yoktur. Kazanan Türkiye'dir"

- AK Parti Genel Merkezi Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı.

Başbakan Yıldırım: 'Bu Halk Oylamasının Kaybedeni Yoktur. Kazanan Türkiye'dir'

- AK Parti Genel Merkezi
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe girişimini yapan terör örgütüne, bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir."

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: "Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz milletimdir."

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