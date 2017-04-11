Başbakan Yıldırım: "Bu halk oylaması partilerin seçimi değil. Hiçbir parti seçime girmiyor. AK Parti de girmiyor, CHP de girmiyor, MHP de girmiyor, HDP de girmiyor. Bu Türkiye'nin geleceğinin kararının verileceği bir oylamadır. Hangi partiye gönül verirseniz verin değerli kardeşlerim gün memleketin geleceği günüdür. Dolayısıyla burada vereceğimiz her 'evet' oyu Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler hedefine yaklaştıran bir gün olacaktır, bir karar olacaktır."