Başbakan Yıldırım: "Bu Ara Hdp Ile Kol Kola ve Hayır Kampanyası Yapıyorlar" - Izmir

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım: 'Bu Ara Hdp Ile Kol Kola ve Hayır Kampanyası Yapıyorlar' - Izmir

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

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