Başbakan Yıldırım: Vatandaşlarımız Normal Hayatlarının Akışını Değiştirmesinler

Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de düzenlenen hain terör saldırısı sonrası kente geldi.

Yıldırım, İzmir'e geldikten sonra açıklamalarda bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ VARDİYALI ÇALIŞIYOR"

- Yaralıların hayati tehlikesi yok durumları iyi

- Mühimmatlara bakıldığında çok büyük felaketi atlattık. Özellikle polislerimiz bilhassa trafik polisi Fethi Sekin, bu olayın önlenmesinde çok büyük bir kahramanlık göstermiştir.

- Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum.

- Şunu milletimiz bilmelidir ki İzmirliler bilmelidir ki bu ülkeyi bölmek isteyen bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla bunu başaramayacak. Çünkü milletimiz kardeşliği, birliği beraberliği, bozanlara katiyen pirim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye'nin başını ağrıtan enerjisini azaltan bu alçak örgütler artık vardiyalı çalışmaya başladılar. 8 saat biri çalışıyor, ondan sonra biri diğerine görevi veriyor, o diğerine veriyor. 24 saat 3 vardiya esasına göre çalışıyorlar. Bu da terörün idelojisi, kutsalı hiçbir değeri olmadığını açık şekilde gösteriyor.

"VATANDAŞLARIMIZ NORMAL HAYAT AKIŞINI DEĞİŞTİRMESİN"

- Vatandaşlarımız normal hayatlarının akışını değiştirmesinler. Terör örgütlerinin yapmak istedikleri de budur. Güvenlik güçlerimiz gece demeden gündüz demeden büyük bir azimle görevlerinin başındadır.