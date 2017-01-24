Dha ANKARA - Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler ile Halklar Meclisi başkanlarıyla görüştü



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.