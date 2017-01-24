Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Ile Halklar Meclisi Başkanlarıyla Görüştü

Dha ANKARA - Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler ile Halklar Meclisi başkanlarıyla görüştüBAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Ile Halklar Meclisi Başkanlarıyla Görüştü

Dha ANKARA - Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler ile Halklar Meclisi başkanlarıyla görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Şefik Dzaferoviç ve Halklar Meclisi Başkanı Safet Softiç ile Çankaya Köşkü'nde görüştü.

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