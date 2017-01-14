Başbakan Yıldırım: "Bölgemizde Maalesef 6 Yıldır Devam Eden İstikrarsızlık, İç Savaş, Milyonlarca...

Başbakan Yıldırım: "Bölgemizde maalesef 6 yıldır devam eden istikrarsızlık, iç savaş, milyonlarca insanın yerlerinden, yurtlarından olmasına sebep oldu. 3 milyon kardeşimizi, Suriyeli'yi, Iraklı'yı bağrımıza bastık, ekmeğimizi bölüştük, evimizi açtık. Herkes şunu bilmelidir, ekmeğimizi böleriz ama bu vatanı böldürtmeyiz."