Başbakan Yıldırım: "Bölgemizde her gün tahminleri altüst edecek değişiklikler yaşanıyor. Bu değişiklikler, hiç de yürek ferahlatıcı, iç açıcı değişiklikler değil. Suriye'yi konuşurken, bir bakıyorsunuz Irak'ta Kerkük'te bir oldu bittiyle karşı karşıya geliyoruz. Kerkük'ün geleneksel tarihi yapısını değiştirecek ve oradaki Türkmenleri, Arapları yok sayarak, filli durum yapılarak, buranın Kuzey Irak Kürt Yönetimine dahil edilmesi, Türkiye açısından asla kabul edilebilir bir şey değildir. Tarihi bağları itibarıyla Türkmen yurdu olan Kerkük'ün bir oldu bittiyle elde edilmesi ve oradaki Türkmenlerin, Arapların yok sayılması, bölgede yeni karışıklıkların, yeni ihtilafların bir anlamda kıvılcımını oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi, Irak'ın bölünmez bütünlüğü çerçevesindeki görüşümüzü, net olarak ortaya koyduk. Bu oldu bittiye asla rıza göstermeyeceğimizi, ilgili taraflara ilettik."