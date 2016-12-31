Başbakan Yıldırım: 'Bizim Şehirlerimiz de Bizler Gibi Birbiriyle Kardeştir'

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Öncüpınar Konaklama Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması KİLİS - Başbakan Binali Yıldırım, Suriyeli sığınmacıların barındırıldığı Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, toplanan Suriyeli sığınmacılara konuşma yaptı.



Başbakan Yıldırım: "Bizim için Konya neyse, Diyarbakır neyse, Şanlıurfa neyse, Kilis neyse, Antep neyse, Halep de odur. Hepimiz aynı medeniyetin çocuklarıyız, bizim şehirlerimiz de bizler gibi birbiriyle kardeştir. Türkiye Halep'te 46 bin kardeşimizi kurtarmak için, ateşin içinden çıkarmak için onları selamete erdirmeye çalışırken, maalesef batılı ülkeler, dünyanın medeniyet gelişmesini sağladığını söyleyen ülkeler, Halep'teki, Suriye'deki zulme seyirci kaldılar."