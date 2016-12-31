Başbakan Yıldırım: "Bizim Kimsenin Toprağında, Kaynağında Gözümüz Yok"

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Başbakan Binali Yıldırım'ın askerlere konuşması GAZİANTEP - Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezi'ndeki askerleri ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, ziyarette askerlerle karavana yedi. Ziyarette, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da yer aldı. Başbakan Yıldırım, yemeğin ardından askerlere seslendi.