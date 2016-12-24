Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ekonomi Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül törenine katılarak konuşma yaptı.
Başbakan Yıldırım: 'Bizim Karşılaştığımız Sorunların Onda Biriyle Karşılaşan Ülkeler Havlu Atıyor'...
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ekonomi Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül törenine katılarak konuşma yaptı.
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