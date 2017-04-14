Başbakan Yıldırım: "Biz Laf Üstüne Laf Değil, Taş Üstüne Taş Koyanlardanız"
Başbakan Yıldırım: "Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyanlardanız" -"Anayasa değişikliğinin ne getirdiğini ne getirmediğini hep anlatıyoruz, herkes anladı, şu ana muhalefet partisinin başkanı hala anlamadı" -"Sabah 17 tane soru sormuş, sorulara baktık;
Başbakan Yıldırım: "Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyanlardanız"
-"Anayasa değişikliğinin ne getirdiğini ne getirmediğini hep anlatıyoruz, herkes anladı, şu ana muhalefet partisinin başkanı hala anlamadı"
- "Sabah 17 tane soru sormuş, sorulara baktık; bir kez daha gördük ki bu anayasa değişikliğini okumamış ama 2 gün daha vakti var okuyabilir doğrusunu öğrenebilir"
ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören'de halka hitap etti.