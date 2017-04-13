Başbakan Yıldırım, "Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik"

"Bir ülke savunma sanayinde ne kadar milliyse, ne kadar yerliyse o kadar güçlüdür"

"Askeri savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 24'ten yüzde 65 seviyesine çıkardık"

"AK Parti hükümetleriyle birlikte ekonomiye güven geldi, istikrar geldi"

"Türkiye'nin bugün dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi"

"Türkiye'yi 15 yılda 3 Türkiye yaptık, 3 kat büyüttük, milli gelirimiz 230 milyar dolardan 800 milyar doların üzerine çıktı"



BİLECİK - Başbakan Binali Yıldırım, askeri savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 24'ten yüzde 65 seviyesine çıkardıklarını, Türkiye'nin bugün dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olduğunu belirterek, "Türkiye'yi 15 yılda 3 Türkiye yaptık, 3 kat büyüttük. Milli gelirimiz, 230 milyar dolardan 800 milyar doların üzerine çıktı" dedi.

Kütahya'daki mitingi sonrası Bilecik'e hareket eden Başkan Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan helikopter Edebali Stadına iniş yaptı. Yıldırım, karayoluyla 6 Eylül Caddesi ve Ali Rıza Özkaya Caddesini takiben Cumhuriyet Meydanına ulaştı. Başbakan Yıldırım'ın halka hitap edeceği programa, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı.

Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada askeri alandaki yerlilik oranı, ekonomik gelişmeler ve yatırımlarla ilgili ilgili bilgiler verdi. "Bir ülke savunma sanayinde ne kadar milliyse, ne kadar yerliyse o kadar güçlüdür" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti 2002'de iktidar olmadan önce savunma sanayimizin durumu pek de parlak değildi. Askeri savunma sanayide, yerlilik oranı yüzde 24'ken bugün yüzde 65 seviyesine çıkmıştır. İşte Türkiye bu. Bugün Avrupa dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olmuştur. Türkiye'yi 15 yılda 3 Türkiye yaptık, 3 kat büyüttük. Milli gelirimiz, 230 milyar dolardan 800 milyar doların üzerine çıktı. 16 Nisan'dan sonra emin olun ki 15 yılda 3 kat büyüdüğümüz gibi gelecek 15 yılda da Türkiye 5 kat büyüyecek. Yapılamaz denilen, hayal bile edilemeyen büyük eserleri bir bir hizmetinize alacağız. Marmarayla Avrupa'yı Asya'ya denizin altından bağladık. Sadece 4 dakika. Yetmedi yanına bir de Avrasya tüneli yaptık. O da denizin altından arabalar geçiyor. 3'üncü köprü hayaldi. Yavuz Sultan Köprüsü gerçek oldu, hizmete girdi. İzmit Körfezini geçmek bir çileydi. Ama şimdi Osmangazi Köprüsüyle sadece 4 dakikada geçiliyor. İşte hizmet, işte AK Parti. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdık. İlk tanışan ilimizde Bilecik oldu. Bilecik-İstanbul, Bilecik-Eskişehir, Bilecik-Ankara, Bilecik-Konya'ya hızlı treni getirdik. Helalı hoş olsun Bilecik'e yakışır. Türkiye bugün dünyanın en büyük hava limanını yapıyor. Bu hava alanı bazılarını rahatsız etti. Nasıl olur da Türkler dünyanın en büyük hava limanını yapar? Bu iş Türklere mi kaldı? Onun için Gezi olaylarıyla ortalığı birbirine katmaya çalıştırlar. Daha geçen gün 18 Mart'ta dünyanın en uzun köprüsü Çanakkale Köprüsünün temelini attık. İnşallah 2023'te, cumhuriyetimizin 100'üncü yılından önce de açılışını yapacağız. Bunlar Türkiye'ye yakışır projeler. Bunlar bizim milletimize yakışan projeler" dedi.

AK Parti hükümetleriyle birlikte ekonomiye güven geldi, istikrar geldi.

Tarımsal milli geliri 36 milyar lira olan Türkiye'nin bugün tarımdan elde ettiği gelirin 158 milyar liraya yükseldiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Çiftçilerimize verilen destekler 2 milyarın altındayken bugün 13 milyara yükseldi. AK Parti hükümetleriyle birlikte ekonomiye güven geldi, istikrar geldi. Eski Türkiye nerede, bugünün Türkiye'si nerede? Bugünün Türkiye'sinde istikrar var, güven var, terörle etkin mücadele var, geleceğe beslenen umutlar var. Biz halkımızın, 'lafa bakılmaz ailesi iştir kişinin' sözüne ne kadar vakıf olduğunu biliyoruz. Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. Halkımız için, milletimiz için çalıştık, çabaladık ve sizin mutluluğunuz için her şeyi yaptık" diye konuştu.

(İHA-MET-Y)