Başbakan Yıldırım: Biz Herşeyi Dolar Olarak Görmüyoruz (2)

AFRİKA'DA KURAKLIK TEHLİKESİ



Türkiye- Afrika Tarım Bakanları 1'nci Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda konuşan Gine Devlet Başkanı Alphe Conde, Afrika'nın, özellikle doğu Afrika bölgesinin kuraklıkla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Alphe Conde, "Bu hayvancılığı etkiledi ve ölümlerle sonuçlandı. Çocukların yetersiz beslenmesine sebep oldu. Kırsal bölgelerde daha çok gözlemlenmektedir. İklim değişikliğiyle mücadele için çalışmalar yapılması gerekiyor. Afrika tarımına yönelik öncelik belirlememiz gerekiyor. Su kaynakları çok olmasına rağmen tarım arazilerinin sadece yüzde 6'sı su kaynaklarından faydalanıyor. Açlık kuraklıktan kaynaklanmaktadır. Tahıl üretimi düşük seviyededir. Pirinç üretimi olması gereken rakamın çok altındadır. Tarım teknolojileri konularında etkileşim sağlanması gerekiyor ve bu konuda Türkiye'den faydalanılması gerekiyor" dedi.



'AFRİKA SİZİN İKİNCİ EVİNİZ'



Afrika'da tarıma elverişli toprağın çok olduğunu, fakat tarım sektörü önünde zorluklar olduğundan bahseden Somali Devlet Başkanı Mohamed Abdullahi Mohamed, "Bugün Afrika'da çok üzücü bir durum var. Halklarımız kötü beslenmeden muzdarip, iklim değişikliğinin kötü etkileri var. Bu zor ve yıkıcı güçlükleri aşmamız gerekiyor. Tıbbi yardım gibi doğrudan müdahalelere neden oluyor ve bu da son derece maliyetli. Afrika'dan en parlak zihinlerimiz kuzey Amerika'ya veya Avrupa'ya gidiyor. Onları da geri getirmeye çalışmalıyız. Verimli, tarıma uygun arazilerimiz var ve Türk kamu ve özel sektörle işbirliğiyle gıda güvenliğini üst noktaya taşıyabilir ve açlığı önleyebiliriz. Gıda güvenliğini öncelik haline getirdik. Somali'nin 8 milyon hektarlık tarım arazisi mevcut ve verimli araziler. 500 milyon insanı bu arazilerle beslemek mümkün. Afrika sizin ikinci evinizdir, Türk yatırımcıları bekliyoruz" dedi.



HER YIL 12 MİLYON HEKTAR ARAZİ TARIM DIŞI KALIYOR



Afrika'nın küresel ekonomideki payının sadece yüzde 3'ken dünya nüfusunun yüzde 15'inin, tarıma elverişli arazilerin yüzde 25'ine sahip olduğunu anlatan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "1.1 milyar nüfusun yarısı tarımsal faaliyette bulunuyor ve Afrika için tarım muazzam gelişme fırsatı sunuyor. Türkiye olarak Afrika'nın bu gayretinde daima güvenilir bir partner olduk ve olmaya devam edeceğiz. Dünya nüfusu hızla artıyor ve 2050'de 9 milyarı aşacağı tahmin ediliyor. Afrika'nın nüfusu 2050'de ikiye katlanacak. En fazla nüfus artışının sahra altı Afrika'da artacağı öngörülüyor. 7 milyarlık dünya nüfusunu beslemek için kullanılan tarım alanı 1.4 milyar hektar ancak her yıl 12 milyon hektar arazi çeşitli nedenlerle tarım dışı kalıyor. Oysa PAO'ya göre, 2050'ye kadar küresel tarım hasılasının yüzde 60 artırılması gerekiyor. Aksi takdirde dünya çok daha büyük siyasi, iktisadi, sosyal ve insani krizlerle karşı karşıya kalacaktır" diye konuştu.



AFRİKA'YI SÖMÜREN, KEMİRENLER AMBARLARINI DOLDURMA DERDİNDE



Afrika'nın 3 milyar hektarlık yüzölçümünün 1.1 milyarının tarıma elverişli olduğunu aktaran Faruk Çelik, şöyle konuştu:



"Bunun da sadece 270 milyon hektarı tarımda kullanılabiliyor ve 16 milyon hektarlık kısmı ancak sulanabiliyor. Dünyadaki 48 en az gelişmiş ülkenin 34'ü Afrika, açlık sınırının altındaki nüfusun yüzde 30'u Afrika ülkelerinde yaşamaktadır. Afrika'da açlıktan ölümler yaşanırken, Uluslararası Hububat Konseyi küresel tahıl stokunun 500 milyon tonu aştığını açıkladı. Afrika'yı sömüren, kemiren ve nihayetinde semirenler şimdilerde kasalarını ve ambarlarını doldurma derdinde. Gerçek dostları olarak biz Afrika'nın hep yanında olduk, yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kıtanın yüksek tarımsal potansiyeli doğru değerlendirildiğinde kendi gıda ihtiyacını fazlasıyla karşılayacağına inanıyoruz. 7 milyarlık dünya nüfusunun 1 milyarlık temsilcileri bu salonda. Afrika'da tarımsal kalkınmanın farklı boyutlarını sahadan gelen uzmanlarla ele alacağız ve yapabileceklerimizi gözden geçireceğiz."



AFRİKA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK SAYISI 50'YE YÜKSELECEK



Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin 2002'den bu yana her alanda çok yönlü geliştirildiğini anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "2005'te başlattığımız Afrika açılımı artık ortaklık noktasına geldi. Büyükelçilik sayısı 39 ve 50'ye ulaştırmak istiyoruz. Afrika ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilik sayısı 33 ve yükseltilmesini istiyoruz. THY 52 noktaya uçuyor. Firmalar Afrika yatırımlarını artırıyor. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Afrika ülkelerini tek tek ziyaret ediyor ve Afrikalı dostlarımızı da burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Afrika'dan 4 bin 500 öğrenci Türkiye burslarıyla Türkiye'de eğitim görüyor. Tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek için samimi gayretler içindeyiz" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Ak Parti'nin 21 Mayıs'ta olağanüstü genel kurula gideceğine ilişkin soru üzerine, "Kongre kararı parti MYK'sınca alınır. Ben MYK üyesi değilim. Dolayısıyla böyle bir karardan henüz haberim yok. Sonuçta buna karar verecek olan MYK'dır" dedi.