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Başbakan Yıldırım: "Birliğimizi Beraberliğimizi Kardeşliğimizi Hiç Kimse Bozamaz"

Başbakan Yıldırım: "Birliğimizi Beraberliğimizi Kardeşliğimizi Hiç Kimse Bozamaz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması Nasrullah Meydanı'ndaki vatandaşlardan detaylar KASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım: 'Birliğimizi Beraberliğimizi Kardeşliğimizi Hiç Kimse Bozamaz'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
Nasrullah Meydanı'ndaki vatandaşlardan detaylar KASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

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Binali Yıldırım, Kastamonu, Vatan
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