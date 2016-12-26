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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
Nasrullah Meydanı'ndaki vatandaşlardan detaylar KASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Başbakan Yıldırım: "Birliğimizi Beraberliğimizi Kardeşliğimizi Hiç Kimse Bozamaz"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması Nasrullah Meydanı'ndaki vatandaşlardan detaylar KASTAMONU - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
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