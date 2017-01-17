Dha ANKARA - Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul etti
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış Ilişkiler Komitesi'ni Kabul Etti
Dha ANKARA - Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul ettiBAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
Dha ANKARA - Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul etti
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