Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış Ilişkiler Komitesi'ni Kabul Etti

Dha ANKARA - Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul ettiBAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış Ilişkiler Komitesi'ni Kabul Etti

Dha ANKARA - Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

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