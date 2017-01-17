Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesini Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesini kabul etti.

Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesini Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesini kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA

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