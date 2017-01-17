Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesini kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA
Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesini Kabul Etti
Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesini kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesini kabul etti.
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