Başbakan Yıldırım: 'Bırakın Rejim Değişmesini, Siz Kafayı Değiştirin'

- Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması Başbakan Yıldırım: "Diyorlar ki 'rejim değişiyor.' Ne rejimi kardeşim, bırakın rejim değişmesini, siz kafayı değiştirin. Dünya nereye gidiyor, siz nerede kaldınız? Rejimin falan değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir. Değişime direnenler yok olacak, Türkiye hak ettiği yolda, muasır medeniyetler yolunda, emin adımlarla ilerleyecek."