Başbakan Yıldırım: "Bırakın Rejim Değişmesini Siz Kafayı Değiştirin"

Başbakan Binali Yıldırım, "Diyorlar ki 'rejim değişiyor'. Ne rejimi kardeşim? Bırakın rejim değişmesini siz kafayı değiştirin. Cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos seçimlerinde seçerek iş başına getirdiğiniz gibi önümüzdeki seçimlerde de sadece cumhurbaşkanını seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı ve ekibini de seçeceksiniz" dedi.



Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Mersin Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, şehir hastaneleri sizin hayaliniz, sizin sahip çıktığınız projelerden. 15 yıllık bir hayali gerçekleştiriyoruz. Mersin'imiz için uğurlu kademli olsun. İlklerin şehri. Bugün 50 hizmetin de toplu açılışını yapıyoruz. Bütün hizmetlerimiz Mersinli kardeşlerimiz başta olmak üzere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



Bugün attıkları bu önemli adımla artık sağlıkta yeni bir döneme başladıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Şehir hastanelerin alt yapısını oluşturmaya 2005'te başladık. Bugün 2017. Neden bu kadar uzadı diye Mersinli kardeşlerimiz merak ediyor. Güzel işler yapmaya karar verdiğiniz zaman hayırcıları karşınızda buluyorsunuz. Onlar direndikçe engelleri aşa aşa bugüne geldik. Hamdolsun. Şehir hastaneleri insanımızın sağlığına verdiğimiz değerin göstergesi. Sevgili Mersinliler, bunun için kanun çıkardılar. Ama inatla bir muratla dedik, peşini bırakmadık. Bugün Allah'a şükür bütün engelleri aşarak bu muazzam eseri size sunmuş oluyoruz. Çok zaman kaybettik ama kararlılığımızı asla kaybetmedik.



Bu şehir hastanelerinin her birinde tek kişilik odalar var. Adeta 5 yıldızlı otel konforunda olmuş. Bir sağlık külliyesi olarak adeta hizmet verecek olan bu hastanede her şey mevcut. Helikopter pistinden kapalı açık otoparka kadar hasta refakatçilerinin kalacağı yerden acil muayenelerin yapacağı yerler ameliyathaneler ve daha birçok şey. Tam bin 300 yatak Mersin'in ihtiyacını bırakın dışarıdan komşu ülkelerden gelecek hastaların ihtiyacını yıllarca karşılayacak bir eser. Bütün bu hizmet için 650 milyon lira harcandı. Helali hoş olsun.



Biliyorsunuz, Mersin'de hastaneler ek binalarla parça parça kadın doğum hastanesi bir yerde devlet hastanesi bir yerde, bunların hepsini bir araya topladık şimdi bütün hizmetler burada 7 gün 24 saat verilecek.



Hükümet olarak Mersin'in ne kadar büyük bir imkana sahip olduğunu, büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. 15 yılda AK Parti iktidarları olarak Mersin'e tam 16 katrilyon yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Yollar. Şu Ulukışla yolunu hatırlayın. O yolda nice canlar gitti. Kamyoncuların seyahat eden vatandaşlarımızın Ulukışla Pozantı yolunda yaşadıkları hep o acı hatıralar var ama şimdi o yollarda 9 tane tünel, 20 tane viyadükle dağları deldik vadileri geçtik. Yeter ki milletimizle buluşalım. Biz milletimize aşığız. Milletimizin bizimle, bizim milletimizle buluşması için arada ne engel varsa o engelleri kaldıra kaldıra geliyoruz" dedi.



"Madem öyle iş böyle"



2007'de AK Parti iktidarının 363 milletvekili olduğunu ve cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını ancak anamuhalefet partisinin 'hayır' dediğini anlatan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanı seçemezsiniz diyorlar öyle mi? Madem öyle işte böyle? Dedik ki madem biz cumhurbaşkanı seçemeyeceğiz o zaman işin sahibine gidelim. Millete gidelim. 21 Ekim 2007'de cumhurbaşkanının millet tarafından sizler tarafından seçilmesinin yolunu açan referandumda Mersin yüzde 70'e yakın 'evet' oyu verdi. 'Evet, evet, evet' dedi. Yine diyorlar ki cumhurbaşkanını millet seçmesin, cumhurbaşkanı hükümet kurmasın. Cumhurbaşkanlığı sistemi gelmesin. Yine 'hayır' diyorlar.



Şimdi yaptığımız nedir? Şimdi yaptığımız 2007'de sizin yaptığınız ve evet diyerek cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesini sağlayan o değişikliğin eksik kalan kısımlarını yapıyoruz. Aslında karar verildi. Millet cumhurbaşkanını seçecek. Millet, hükümetin nasıl oluşacağına da sandıkta karar verecek.



Diyorlar ki 'rejim değişiyor'. Ne rejimi kardeşim? Bırakın rejim değişmesini siz kafayı değiştirin. Dünya nereye gidiyor siz nerede kaldınız? Rejimin falan değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir. Değişime direnenler yok olacak, Türkiye hak ettiği yolda muasır medeniyetler yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos seçimlerinde seçerek iş başına getirdiğiniz gibi önümüzdeki seçimlerde de sadece cumhurbaşkanını seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı ve ekibini de seçeceksiniz. Aslında siz buna yabancı değilsiniz. Olay şudur. Belediye başkanı seçiyoruz değil mi. 5 yılda bir. Gidiyoruz. 2 tane zarf. Bir tanesi belediye başkanı için bir tanesi de meclis üyeleri için değil mi? Aynı sandıkta aynı gün belediye başkanını da meclisi de seçiyorsunuz ve meclis belediye başkanının ihtiyacı olan kararları alıyor. Belediye başkanı da 5 yıl boyunca hizmet ediyor. 5 yıl sonra beğenmediniz ne yapıyorsunuz yolcu ediyorsunuz yenisini seçiyorsunuz. Ama güzel yapıyorsa işini tekrar seçiyorsunuz. Olay budur. Burada da 2 sandık var. Birinde cumhurbaşkanını evelallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. İkinci sandık. Millet meclisi seçilecek. Milletvekilleri seçilecek. Onu da siz seçeceksiniz. Hem hükümete güven vereceksiniz hem meclise güven vereceksiniz. Dolayısıyla siz seçtikten sonra başkalarının aradan kafayı uzatıp 'ben sizin seçtiğinizi istemiyorum' demeye hakkı olacak mı? 'Hayır' diyorsanız işte Nisan'da 'evet' diyeceğiz. 'Hayır'cılara cevaba Nisan'da 'evet, evet' diyeceğiz.



79 milyon bilsin. Türkiye'de rejimi değiştirmeye kalkanların karşısında Mersin'i bulurlar. Kimse bu millete zorla bir şey yaptıramaz. 15 Temmuz'da denediler, derslerini aldılar mı ? Evet, size de evet yakışır. Millet iradesi neyse bizim de istikametimiz odur. Daha güçlü, bölgesinde daha güvenli bir Türkiye için evet diyoruz. Hizmetin yatırımların dev projelerin daha çabuk zamana kaybetmeden yapılması için evet diyoruz. Bütün vaktini enerjisini büyümeye kalkınmaya harcayan gücüne güç katmak isteyen bir Türkiye için. Yeni yollar yeni tüneller yeni barajlar yeni stadyumlar için, yeni hastaneler için. Şehir hastanemizin ve bu güzel projelerin Mersin'imiz için güzel hizmetlere vesile olmasını mevlamdan niyaz ediyorum. Bu güzel eserlerin bugünlere gelmesinde en başta bu projenin sahiplenen ve bu projenin gerçekleşmesini talimatını veren sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Dünyada olmayan en güzel sağlık hizmetlerini bu hastanede elde etmiş olacaksınız." - MERSİN