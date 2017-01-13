Başbakan Yıldırım, Bilecik'i Kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik'i tebrik etti.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım'ın 12 Ocak'ta gerçekleştirilen 47. Genel Kurulu toplantısında TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Bilecik'i telefonla aradığı belirtildi.



Bilecik'i kutlayan Yıldırım, hayırlı olsun temennisinde bulundu.