Başbakan Yıldırım: "Bayraklı'nın Güzel Insanları, Türkiye'nin Teminatı Sigortasısınız"
- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.