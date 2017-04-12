Başbakan Yıldırım: "Bayraklı'nın Güzel Insanları, Türkiye'nin Teminatı Sigortasısınız"

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım: 'Bayraklı'nın Güzel Insanları, Türkiye'nin Teminatı Sigortasısınız'

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adalet Ve Kalkınma Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Binali Yıldırım, Bayraklı, AK Parti, Ak Parti, Sigorta, Akparti, Türkiye, Miting
1