Başbakan Yıldırım, Bayraklı'da Bir Taksi Durağını Ziyaret Etti
- Başbakan Binali Yıldırım'ın taksi durağını ziyaret etmesi Taksicilerle sohbet ve evet oyu için destek talebi Telsizden konuşma yapması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitinge katıldı.
- Başbakan Binali Yıldırım'ın taksi durağını ziyaret etmesi
Taksicilerle sohbet ve evet oyu için destek talebi
Telsizden konuşma yapması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitinge katıldı. Başbakan Yıldırım, miting alanı karşısında kendisini pankartla çay içmeye davet eden taksi durağını ziyaret etti.