Başbakan Yıldırım, Bayraklı'da Bir Taksi Durağını Ziyaret Etti

- Başbakan Binali Yıldırım'ın taksi durağını ziyaret etmesi

Taksicilerle sohbet ve evet oyu için destek talebi

Telsizden konuşma yapması İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İzmir'in Bayraklı İlçesinde düzenlediği mitinge katıldı. Başbakan Yıldırım, miting alanı karşısında kendisini pankartla çay içmeye davet eden taksi durağını ziyaret etti.