Başbakan Yıldırım: 'Batı Kültüründe Yerleşmiş Bir Islam Korkusu Var Ki Batı Bu Hastalığıyla Mutlaka...

Başbakan Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ATO Congresium'da düzenlenen, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı Kutlu Doğum Programı'nda konuştu.



Başbakan Yıldırım: "İslam'ın hayat veren, rahmet yüklü mesajlarının kimi çevrelerce şiddet, terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesini asla kabul etmeyiz. Maalesef Batı'da eski geleneksel öfke nedeniyle İslam karşıtlığı giderek yükseliyor. Batı kültüründe yerleşmiş bir İslam korkusu var ki Batı bu hastalığıyla mutlaka yüzleşmek zorundadır."