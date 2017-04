Başbakan Yıldırım: 'Başlattığımız Güvenlik Esaslı Mücadele Mutlak Sonuç Vermiştir'

Başbakan Binali Yıldırım, "Allah'a şükür, şehirlerde de kırlarda da dağda, bayırda da Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağı her yerde dalgalanıyor. Devlet 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesine hakim. Terörün bu acımasız yüzünü özellikle bölgede yaşayan vatandaşlarımız görmüşler ve bu baskıdan, zulümden kurtulmuş olmanın mutluluğu yüzlerinden okunuyor." dedi.



Başbakan Yıldırım, Yüksekova ilçesinde Esendere Gümrük Kapısı açılış programında konuştu.



Bugün önce Şırnak'ı ardından Yüksekova'yı ziyaret ettiğini aktaran Yıldırım, bölgede yakın zamanda önemli acılar yaşandığını anımsattı.



Yıldırım, "Hendekler kazıldı, binalar tarumar edildi, yerler bir edildi. İnsanlar evlerinden, barklarından oldular. Masum insanlar katledildi." ifadelerini kullandı.



"Terör örgütlerinin esasında birbirinden hiçbir farkı yok"



Yıldırım, askere, polise, jandarmaya düzenlenen alçak saldırılarda çok sayıda şehit verildiğini bildirirken, "Şimdi Allah'a şükür, şehirlerde de kırlarda da dağda, bayırda da Türkiye Cumhuriyeti'nin ay yıldızlı bayrağı her yerde dalgalanıyor. Devlet 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesine hakim. Terörün bu acımasız yüzünü özellikle bölgede yaşayan vatandaşlarımız görmüşler ve bu baskıdan, zulümden kurtulmuş olmanın mutluluğu yüzlerinden okunuyor. Bugün bunu gördük." değerlendirmesini yaptı.



Yüksekova, Bingöl, Muş, Siirt, Van, Diyarbakır gibi gittikleri tüm bölge illerinde bu mutluluğu gördüklerini vurgulayan Yıldırım, "Amacımız bundan böyle artık devletimizle, bayrağımızla milletimiz arasına alçakların girmemesidir. Terör örgütlerinin aramızdan çıkması, defolup bu ülkeden gitmeleridir." dedi.



Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu terör örgütlerinin esasında birbirinden hiçbir farkı yok. 15 Temmuz gecesi ülkemizi kana bulamaya, darbe yapmaya çalışan FETÖ terör örgütü ile bölücü PKK terör örgütü esasında bir gövdenin iki kolu gibi. Bunlar aynı kaynaktan besleniyor, aynı yerden akıl alıyor. Bunu nereden biliyoruz? 15 Temmuz gecesi telsizlere bir anons düştü, 'Aman askerlere ateş açmayın'. Nereden? Kandil'den. Askerler dediği de asker kıyafetine bürünmüş FETÖ'cü teröristler. 16'sı sabahı oldu, tekrar bir anons askerlere, 'Ateş serbest'. Çünkü darbe başarısızlıkla sonuçlandı ve bunlar 'ateş etmeme' emrini kaldırdılar. Bu örgütlerin ortak amacı Türkiye'nin kardeşliğine zarar vermek, büyümesini engellemek, enerjisini bu işlerle azaltmak."



"Bırakın şu vesayetçilerin peşinden gitmeyi"



Başbakan Yıldırım, gümrük kapılarının bir ülkenin dışarıya açılan aynası, kalkınması hakkında fikir veren en önemli yerler olduğunu belirterek, AK Parti iktidarları döneminde gümrük kapılarının "yap-işlet-devret" modeliyle yapılması için adım attıklarını anımsattı.



Bugün 10 gümrük kapısına ulaşıldığını anlatan Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) özünde bir kamu hizmeti yaptığını, sorumluluk alarak elini taşın altına koyduğunu ifade etti.



Yıldırım, Esendere Gümrük Kapısı'na 75 milyon lira yatırım yapan TOBB'a teşekkürlerini iletti.



TOBB, TESK ve diğer sivil toplum kuruluşlarını Türkiye yönetiminin paydaşları, demokrasinin vazgeçilmez kurumları olarak gördüklerini aktaran Başbakan Yıldırım, ortak hedeflerinin ise Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu bildirdi.



Bunun Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti olduğuna işaret eden Yıldırım, "Atatürk, CHP'ye de bu vasiyeti yapmış ama onlar vasiyeti, vesayet anlamış. Atatürk size vasiyet etti kardeşim, vesayet demedi. Bırakın şu vesayetçilerin peşinden gitmeyi. Milletin arkasından gidin, milletin önüne geçin, dediğini yapın. Milletin dediğinin tersine giderseniz her zaman pusulanız arıza yapar. Hedefi bulamazsınız, kaybolur gidersiniz." diye konuştu.



"Yılmadık, 'İnat da bir murattır' dedik"



Binali Yıldırım, AK Parti olarak 14 yıldır doğu, batı, kuzey, güney hiçbir yeri birbirinden ayırmadan memleketin her köşesine hizmet yaptıklarını söyledi.



Türkiye'nin her karış toprağında izleri, imzaları olduğunu aktaran Yıldırım, bölücü terör örgütü PKK'nın Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nı yaptırmamak için 99 kere şantiyeyi yaktığını, çalışanlarını, iş makinelerini kaçırdığını anlattı.



Yıldırım, terör örgütünün Esendere Gümrük Kapısı'na da aynı şeyleri yaptığını ifade ederek, "Yol yaparsın, havaalanı yaparsın engel olurlar. 'Vatandaşa hizmet yapalım' dersin engel olurlar ama yılmadık, 'İnat da bir murattır' dedik, mücadele ettik, 3 senede bitecek havalimanını 5 senede bitirdik. Şimdi oraya her gün uçaklarla insanlar geliyor, işini görüyor gidiyor ve doğudaki bu bölgeler batıdaki kalkınmanın, gelişmenin benzerini burada da elde ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



"400 binin üzerinde istihdam taahhüdü var"



Terör örgütü PKK'ya karşı Temmuz 2015'te başlatılan mücadelenin bugün mutlak sonuç verdiğini bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti 80 milyonun, 780 bin kilometrekarenin her köşesinde duruma hakimdir. Her türlü güvenlik sağlanmıştır. İş adamlarımızın 23 ili kapsayan bu cazibe programlarıyla ilgilenmelerini istiyorum. Şu güne kadar 3 binden fazla müracaat var. 400 binin üzerinde de istihdam taahhüdü var. Bu Türkiye'nin doğusu ile batısının aynı zamanda kalkınması demektir. Doğu'daki gençlere gelecek, iş, AŞ demektir. Dağa gitmekten daha güzel bir geleceğin onları beklediğini göstermek demektir. Bu konuda TOBB, TESK üyelerinin gereken sorumluluğu alacaklarına inanıyorum. Bu bir amme hizmeti de değil, ciddi anlamda teşvikler var. İlk yatırım, arsa, enerji, fabrika, donatım, işletme teşviki, vergi, sigorta indirimi var. Her şey var. Babayiğitler lazım. Onlar da burada."



