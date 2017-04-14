Başbakan Yıldırım, "Başından beri MHP ile AK Parti olarak bu anayasayı hazırlarken kırmızı çizgimiz olarak üniter yapıyı öngördük"

-"Üniter yapı bizim de MHP'nin de hassasiyeti, vatanını milletini bayrağını seven 80 milyon vatandaşımızın da hassasiyet gösterdiği bir konu. Cumhurbaşkanımızın, bizim ve Sayın Bahçeli'nin açıklamaları ile mesele kapanmıştır. "



ANKARA- Başbakan Binali Yıldırım, Beyaz Tv yayınında açıklamalarda bulundu.