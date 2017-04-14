Başbakan Yıldırım, "Başından Beri MHP ile AK Parti Olarak Bu Anayasayı Hazırlarken Kırmızı Çizgimiz...
Başbakan Yıldırım, "Başından beri MHP ile AK Parti olarak bu anayasayı hazırlarken kırmızı çizgimiz olarak üniter yapıyı öngördük" -"Üniter yapı bizim de MHP'nin de hassasiyeti, vatanını milletini bayrağını seven 80 milyon vatandaşımızın da hassasiyet gösterdiği bir konu.
Başbakan Yıldırım, "Başından beri MHP ile AK Parti olarak bu anayasayı hazırlarken kırmızı çizgimiz olarak üniter yapıyı öngördük"
-"Üniter yapı bizim de MHP'nin de hassasiyeti, vatanını milletini bayrağını seven 80 milyon vatandaşımızın da hassasiyet gösterdiği bir konu. Cumhurbaşkanımızın, bizim ve Sayın Bahçeli'nin açıklamaları ile mesele kapanmıştır. "
ANKARA- Başbakan Binali Yıldırım, Beyaz Tv yayınında açıklamalarda bulundu.