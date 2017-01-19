Başbakan Yıldırım, Basın Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri Ile Bir Araya Geldi

- Başbakan Binali Yıldırım

Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri

Görüşmeden detaylar TBMM - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki makam odasında basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.