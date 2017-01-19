- Başbakan Binali Yıldırım
Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri
Görüşmeden detaylar TBMM - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki makam odasında basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, Basın Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri Ile Bir Araya Geldi
- Başbakan Binali Yıldırım Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri Görüşmeden detaylar TBMM - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki makam odasında basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.
- Başbakan Binali Yıldırım
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