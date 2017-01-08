Başbakan Binali Yıldırım özel uçak "ANA" ile Ankara'ya geldi.
Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer karşıladı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu ve AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da Yıldırım ile Ankara'ya geldi.
Başbakan Yıldırım: 'Başika'da Bulunma Sebebimiz Terörle Mücadeleden Başka Bir Amaç Taşımıyor'
Başbakan Binali Yıldırım özel uçak "ANA" ile Ankara'ya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım özel uçak "ANA" ile Ankara'ya geldi.