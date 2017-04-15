Başbakan Yıldırım Başakşehir'de Konuştu 1

Dha İSTANBUL- Başbakan Yıldırım Başakşehir'de konuştu



Haber: Hakime TORUN- Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL DHA - Başbakan Binali Yıldırım Başakşehir'de konuştu. Yıldırım, "16 Nisan akşamı hükümet de Meclis'te netleşmiş olacak. İnşallah yarın vereceğimiz oylar ile Türkiye bir daha 15 Temmuzları yaşamayacak. 15 Temmuz'un cevabı 16 Nisan'dır. Türkiye'nin darbe anayasalarından kurtulması için hazır mısınız? Meclisi güçlendirmek, millet hükümetini kurmak, bağımsız yargı için var mısınız?" dedi.



Yeni anayasa ve referandum a ilişkin Yıldırım, "16 Nisan darbelerden kurtulmuş bir Türkiye'nin başlangıcı olacaktır. Mesele memleket meselesi.



İstanbul bize Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Göz bebeğimizdir. Kızlar unutmayın biz sadece cenabı Hakkın karşısında eğiliriz. Başka hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz. Edirne'ye de şimdi hızlı tren yapıyoruz. Başakşehir ülkesine, şehitlerine sahip çıkıyor. Tarihi değişime hazır mısınız? Özgürlükçü, katılımcı, demokrasiyi esas alan anayasaya var mısınız?" diye konuştu.



"MİLLET HÜKÜMETİNİ KURMAK, BAĞIMSIZ YARGI İÇİN VAR MISINIZ?"



Yıldırım, "Türkiye'nin darbe anayasalarından kurtulması için hazır mısınız? Meclisi güçlendirmek, millet hükümetini kurmak, bağımsız yargı için var mısınız? Devlet engellerden kurtulacak. Bürokrasi hızlanacak. Kazanan Türkiye olacak. Vesayet son bulacak. Mili irade hakim olacak. Artık hükümetleri Ankara'da otel odalarında, gizli kapılar arkasında değil sandıkta siz kuracaksınız" dedi.



"16 NİSAN AKŞAMI HÜKÜMET DE MECLİS'TE NETLEŞMİŞ OLACAK"



Yıldırım, "16 Nisan akşamı hükümet de Meclis'te netleşmiş olacak. İnşallah yarın vereceğimiz oylar ile Türkiye bir daha 15 Temmuzları yaşamayacak. 15 Temmuz'un cevabı 16 Nisan'dır. Yeniden dirilişe, yükselişe hazır mısın Başakşehir? Sizin bu aşkınız, heyecanınız oldukça sırtımız yere gelmez" ifadelerini kullandı.