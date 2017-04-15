Başbakan Yıldırım Başakşehir'de Halka Seslendi
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "15 yılda beraber başardıklarımız ortada.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "15 yılda beraber başardıklarımız ortada. İnşallah yarın, 16 Nisan'dan sonra çifte bahar yaşayacağız, çifte bahar. Ekonomi şaha kalkacak, istikrara, büyümeye, değişime 'evet' diyen Türkiye, inanın yatırımcıların göz bebeği olacak. Büyük projelerimiz daha hızlı bir şekilde tamamlanacak, devlet engellerden kurtulacak, bürokrasi hızlanacak ve kazanan Türkiye olacak. Vesayet son bulacak, milli irade hakim olacak, artık hükümetleri Ankara'da otel odalarında değil, gizli kapılar arkasında değil, sandıkta siz kuracaksınız." dedi.
Başakşehir'de düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, İstanbul'un Türkiye'nin özeti, 81 ilin aynası olduğunu belirterek, İstanbul'un yüzü gülerse Türkiye'nin de yüzünün güleceğini, kalkınırsa Türkiye'nin de kalkınacağını anlattı.
Yıldırım, 15 yıldır 81 ili mamur ve bayındır ettiklerini dile getirerek, "Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalıştık, çabaladık, bugünlere geldik. Allah'a şükür milletimizin layık olduğu hizmetleri yaparak geliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugün hangi ile gitseler, hangi ilçeyi ziyaret etseler, 15 yılın mühürlerini, eserlerini gördüklerini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:
"Bölünmüş yollar hayat kurtarıyor. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Şehir hastanelerimiz, hızlı trenlerimiz, tünellerimiz, birbirinden önemli hizmetlerin, 81 ilimizin büyük aşamalar kaydederek ne hale geldiğini gördünüz. 15 yıl içerisinde Türkiye'yi 3'e katladık. En ücra şehirlerde yaşayan insanlarımızın bile kendini sahipsiz, yalnız hissetmediğini Allah'a şükür görüyoruz. Bu sizi hem mutlu ediyor hem de Türkiye'ye hizmet aşkımızı daha da artırıyor. Dünyanın hayranlıkla izlediği büyük projeleri İstanbul'da gerçekleştirdik. Başakşehir'e bakın. İçinde bulunduğumuz bu İstanbul'un güzel ilçesine bakın, nasıl da gelişiyor. Nasıl da hızlı gelişiyor. Hizmeti geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye Başkanına ve Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul'un, Başakşehir yeni yüzü, aynası. Bütün bu hizmetleri sizlerden aldığımız destekle gerçekleştiriyoruz. Sizler şartlar ne olursa olsun her zaman yanımızda oldunuz, bizimle beraber oldunuz. Her seçimde 'evet' dediniz. Değişime 'evet' dediniz. Yarın Türkiye'nin aydınlık yarınları için 'evet' demeye var mısınız?"
Başbakan Yıldırım, yarın darbelerden kurtulmuş bir Türkiye'nin başlangıcı olacağını vurgulayarak, "16 Nisan'da güçlü bir 'evet' demeye hazır mısınız? Millet adına kararımız 'evet', millet için kararımız 'evet', geleceğimiz için kararımız 'evet', değişim için kararımız 'evet'. Unutmayın mesele memleket meselesi. Onun için sandıklara gideceğiz. Başakşehirliler rekor yapmaya hazır mı? Sandıkları evetlerle dolduracak mıyız? Daha güçlü bir Türkiye için hazır mıyız?" diye sordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emaneti olan İstanbul'un göz bebekleri olduğunu dile getiren Yıldırım, "İstanbul'un her derdi bizim derdimizdir. Sizin ihtiyacınızı karşılamak için bugüne kadar hiç durmadık, hiç bir fedakarlıktan kaçmadık. Biz sadece Cenab-ı Hakk'ın karşısında eğiliriz. Başka hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz." ifadelerini kullandı.
"Başakşehir, İstanbul'un şifa merkezi olacak"
Başbakan Binali Yıldırım, 15 yıldır İstanbul'a birbirinden güzel eserler kazandırdıklarını belirterek, İstanbul-Ankara hızlı trenini, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü yaptıklarını, dünyanın en büyük havalimanını inşa ettiklerini, asrın projesi Kanal İstanbul projesini yapacaklarını hatırlattı.
Yıldırım, şimdi Edirne'ye de hızlı tren yaptıklarını anlatarak, üçüncü havalimanının, Kanal İstanbul'un ilçenin hemen yanında olduğunu, eserlerin Başakşehir'in değerine değer katacağını söyledi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun da yapımının devam ettiğini, dünyanın ilk üç katlı tünelini de inşa edeceklerini, bu yatırımlardan Başakşehir'in kazançlı çıkacağını vurgulayan Yıldırım, yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Sadece Başakşehir'e 15 yılda, 6 milyar yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Okullar, spor tesisleri, sosyal yaşam alanlarını tamamladık. Sayıları 15 bini bulan konforlu konutlar kazandırdık. Başakşehir'de her doğan için bir fidan dikiyoruz. Devlet hastanelerini ve ek binalarını yaptık. Şimdi Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden birini Başakşehir'de yapıyoruz. Başakşehir, İstanbul'un şifa merkezi olacak. Otogardan, Olimpiyat Köyü'ne kadar metroyu bitirdik mi? Şimdi Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli metro hattını da yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hiç merak etmeyin, raylı sistem ağını ikiye, üçe katlayacağız. Başakşehir-Kayaşehir metrosunu, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt-TEM metrosunu, Sultangazi-Habipler-Arnuvutköy-Halkalı metrosunu, Arnavutköy-Havalimanı-Halkalı-Bahçeşehir-Çatalca raylı sistemini de önümüzdeki yıllarda yapacağız. Yeter mi? Yetmez. Sefaköy-Halkalı-Başakşehir havaray hattını da yapıyoruz. Başakşehir ilklere imza atacak."
"Vereceğiniz oylarla Türkiye, bir daha 15 Temmuzları yaşamayacak"
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin 15 yılda uçurumun eşiğinden dönerek çok büyük kazanımlar elde ettiğini belirterek, "Hepimize düşen bu istikrarı korumak. 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün.' diyoruz. İstikrar, istikbal, güçlü Türkiye, aydınlık yarınlarımız, darbeleri, kumpasları bitirmek için kararımız 'evet'. Maşallah. Başakşehir işi bitirmiş. Başakşehir ülkesine, şehitlerine, gazilerine sahip çıkıyor." diye konuştu.
Katılımcılara "Ülkenin değişimini sağlayacak, tarihi değişim için hazır mısınız?" diye soran Yıldırım, şunları kaydetti:
"Özgürlükçü, katılımcı, demokrasiyi esas alan anayasaya var mısınız? Türkiye'nin darbe anayasalarından kurtulması için hazır mıyız? Meclis'i güçlendirmek için, millet hükümetini kurmak için var mısınız? Tüm meselelerin yerinden çözümünün Meclis ve siyaset kurumu olduğunu herkes bilecek, kabul edecek. 15 yılda beraber başardıklarımız ortada. İnşallah yarın, 16 Nisan'dan sonra çifte bahar yaşayacağız. Ekonomi şaha kalkacak, istikrara, büyümeye, değişeme 'evet' diyen Türkiye, inanın yatırımcıların göz bebeği olacak. Büyük projelerimiz daha hızlı şekilde tamamlanacak. Devlet engellerden kurtulacak ve bürokrasi hızlanacak ve kazanan Türkiye olacak. Vesayet son bulacak, milli irade hakim olacak. Artık hükümetleri, Ankara'da otel odalarında değil, gizli kapılar arkasında değil, sandıkta siz kuracaksınız. Siz karar vereceksiniz. 16 Nisan akşamı, hükümet de Meclis de netleşmiş olacak. "
Başbakan Binali Yıldırım, "Önümüzde saatler kaldı, yarın bu saatlerde oylarımızı vermiş olacağız. İnşallah vereceğiniz oylarla Türkiye, bir daha 15 Temmuzları yaşamayacak. 15 Temmuz'un cevabı 16 Nisan'dır. 16 Nisan'da kararımız 'evet'. 'Evet oyu verenleri denize dökeceğiz.' diyenlere cevabımız ne?" diye sorarak, onlara en güzel cevabın yarın sandıkları doldurarak verileceğini söyledi.
Yıldırım, "Bizim işimiz öldürmek değil, bizim işimiz yaşatmaktır. Biz onlar gibi olamayız. Biz gelmedik kavga için. Gönüller yapmaya geldik. Büyük değişime hazır mı Başakşehir? Yeniden dirilişe, yükselişe hazır mı Başakşehir? Şimdi hep beraber söylüyoruz, birlik, huzur, kardeşlik, güven, istikrar, güçlü ekonomi, tarafsız yargı, güçlü Meclis, güçlü millet, daha güçlü demokrasi, gençlerimiz, torunlarımız, çocuklarımız, geleceğimiz, güçlü devlet için kararımız 'evet'. Allah sizden razı olsun." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
Notlar
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Küçükçekmece'deki mitingin ardından parti otobüsüyle Başakşehir'e geldi. Başakşehir Belediyesini ziyaret eden Yıldırım, daha sonra miting alanına geldi.
Vatandaşlar üzerinde "Evet" yazılı flamalar ve Türk bayrakları taşıdı.
Alana, üzerinde "Evet söz de karar da milletin" yazısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu afişin yanı sıra "15 Temmuz'da şaha kalkan Diriliş ruhuyla Başakşehir evet diyor" ve "Gençlik yeni Türkiye yolunda evet diyor" afişleri asıldı.