Başbakan Yıldırım-Barzani Ortak Basın Toplantısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Türkiye ile tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.



Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Irak'a giden Başbakan Binali Yıldırım ve IKBY Başkanı Barzani, heyetler arası görüşmeden sonra Erbil'deki Başbakanlık Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.



IKBY Başkanı konuşmasında, ziyaretin önemine vurgu yaparak, "Kürdistan Bölgesi'nde sizi (Binali Yıldırım) ve beraberinizdeki heyeti çok sıcak bir şekilde karşılamaktan memnuniyet duyuyorum. Bağdat'ta çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdiniz. Bugün de Erbil'de Kürdistan hükümeti ile birkaç görüşme gerçekleştirdiniz. Türkiye ile tüm alanlarda ilişkilerimizin geliştirilmesine hazırız." dedi.



"Bölgeye yapılan bu ziyaretleri çok önemli buluyoruz" diyen Barzani, şunları söyledi:



"Bu ziyareti, Türkiye hükümeti ve halkının Kürdistan Bölgesi'ne büyük bir desteği şeklinde kabul ediyoruz. Aynı zamanda bize desteklerinden ve sağlamış oldukları kolaylıklardan dolayı Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve Türkiye halkına teşekkürlerimizi yineliyoruz."



Toplantıda, terörle mücadele konusuna da değinen Barzani, "Hepimiz, terör ve terörizm felaketiyle karşı karşıyayız. Terör ve terörizmle mücadele edebilmek için tüm tarafların dayanışmasına ihtiyaç var. Şükürler olsun bizim cephelerimizde teröristler büyük bir yenilgiye uğradı. Türkiye ve diğer ülkelerde de terör ve terörizmin ortadan kaldırılması temennisinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.