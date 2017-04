Başbakan Yıldırım: 'Bankalara İlgili Şikayetleriniz Var Ama Onlara da Ayar Veriyoruz.

Başbakan Yıldırım: "Bankalara ilgili şikayetleriniz var ama onlara da ayar veriyoruz. Merak etmeyin. Sürekli tepelerindeyiz. Onların da yaşaması lazım. Talepleriniz de var. Bunları biliyoruz"



İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu diyor ki gururlanarak 'Ben 82 Anayasasına hayır verdim' e ben de hayır verdim. Çünkü o anayasa yapılırken kimseye sorulmuyor. Şimdi de 'hayır' diyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Biz onu değiştiriyoruz kardeşim" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Kaya Termal Otel'de düzenlenen 'Esnaf Buluşması'na katıldı. Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bülnet Delican, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Selahattin Hünü, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, AK Parti İzmir milletvekilleri ve esnaflar katıldı.

"Ben de esnaflık yaptım, iyi bilirim"

Başbakan Binali Yıldırım, ahi evladın torunları ile beraber olduklarını belirterek, "Bende esnaflık yaptım. 1978'de şehirlerarası otobüsüm vardı. İlk mercedesler çıktığında bir otobüs aldık babamla. Esnaflığın ne demek olduğunu iyi bilirim. Esnaflık demek alın teri demektir, dişinle tırnağınla kazanmak demektir. Havada buluğunu tavada yemek değildir. Rantiyecilik değildir. Her kuruşu kazanmak için hem akıl terini hem anıl terini koymak demektir. O yüzden sizin kazancınız en makbul kazançlardır. Memleketi ayakta tutan sizlersiniz. Bazılarının gürültüleri çok çıkar. Ama memlekete bıraktıkları değer o kadar değil. İhracatımızın yüzde 60'ı sizin çabalarınızla oluşuyor. Türkiye ekonomisinin bel kemiğisiziniz. Zor zaman da iyi zamanda da hep sizler varsınız. Ufak bir olumsuzlukta isyan etmiyor, buda geçer yahu deyip daha çok çalışıyorsunuz. Para kazanmayan, kaybetmeyen insan siyasette de başka nerede olursa da doğru karar veremez. Masa başında bulunup ülkeyi yönetmeye kalkanların bu ülkenin başına nerl getirdiğini gördük. Doğru karar vermek için sahadan gelecek, damdan düşeceksiniz. Esfın yaşadığını bileceksiniz. Bunu yapamazsınız yaptığınız iş kimseye derman olmaz. Bu camiayı bilirim, babamdan bilirim. Başkalarının uydusu olmamak için, onurlu bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

"15 yıldır çokiş yapıyoruz, mütevazi olmaya gerek yok"

Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olunduğuna değinen Başbakan Binali Yıldırım, şunlatı söyledi:

"Niye Türkiye'ye bu kadar saldırılıyor. Herkes Türkiye'ye Recep tayip Erdoğan'a saldırıyor. Çünkü Erdoğan söylenmesi gerekeni söylüyor. Bölgede Türkiye var, Türkiye'ye rağmen operasyon yapamazsını diyor. Türkiye bunu geçmişte söyleyemedi. Türkiye'nin gerekli gücü yoktu. Ama bugün Allah'a şükür savunma sanayisine yüzde 65'e gelmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Savunma için gerekli olan her şeyi yapabilecek bir Türkiye var. Türkiye bugün helikopterini de İHA'sını da yapıyor. Birçok alanda bağımlılığımızı azaltıyoruz. Borç veren emir de veriyor. Borç alan ülke yok mu herkes alıyor ama sürdürülebilir olmalı. Şartlar olumsuza dönüştüğünde elinin tersi ile itebilmelisin. Bu da birlik ve beraberliğe bağlı. Onun için bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim başka bayrağımız yok. Bölge zor bölge ama Allah'a şükür dünyanın gıptayla izlediği büyük eserler yapılıyor. Dünyanın en büyük havalimanın yapıyoruz. En büyük derken biraz büyük değil. Amerika Atlanta'da 90 milyon biz 200 milyon kapasiteli havalimanı yapıyoruz. Bu da birlilerini rahatsız ediyor. Ne oluyor bu Türklere. Dünyanın en uzun köprüsünü yaptık, en geniş köprüsünü hizmete açtık. İzmir-İstanbul'u komşu kapısı yapacak köprüsünü açtık. Güçlü olmamız lazım, bunun yolu da engelleri ortadan kaldırmaktır. 15yıldır iş yapıyoruz, çok iş yapıyoruz. Mütevazi olmaya gerek yok. Ama şeytan taşlamaktan vakit buldukça iş yapıyoruz. İnşallah Pazar günü sandığa gidip bütün vesayet odaklarını tarihe gömeceğiz."

"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başbakan Yıldırım, "İşi sahibine vereceğiz. İşin sahibi millettir. Türkiye'de cumhuriyet kuruldu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, güzel bir ülke bıraktılar. Biz bunu nasıl ileriye götüreceğiz? Değişimi göreceğiz, ona göre kendimi yenileceğiz. Geçmişte takılıp bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrarlarsak değişimi yakalayamayız. Bu sistem niye değişiyor. Bunu söyleyen Kılıçdaroğlu diyor ki gururlanarak 'Ben 82 Anayasasına hayır verdim' bende hayır verdim. Çünkü o anayasa yapılırken kimseye sorulmuyor. Şimdi de hayır diyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Biz onu değiştiriyoruz kardeşim. Anlaşılmaz bir şey. Bir yandan darbe anayasasına hayır diyeceksin, bir yandan bu anayasayı değiştiren önemli reforma yine 'hayır' diyeceksin" dedi.

"Milletin patron olduğu yerde padişah olur mu"

Anayasanın getirilerini anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Sürekli iktidar getiriyor. Belirsizlik ortadan kalkıyor. Seçim oldu ne olacak yok. Sandığa gidiyoruz oyumuzu veriyor. M,illetin sandıkta iktidarı belirlemesinin neresi yanlış? Seçim yaptık, günler geçiyor hükümet yok. Bunlar ortadan kalkıyor çünkü siz seçiyorsunuz. Garantili hükümet var, 5 yıl. 5 yıl boyunca çalışıyor, dediklerini yaptıysa bir daha seçiyorsunuz. Ama üçüncü sefer yok. Efendim tek adam padişahlık. Yav milletin patron olduğu yerde padişah olur mu? Çocuk mu kandırıyorsunuz. Partiler var, herkes seçime giriyor. Nasıl inandıracaksınız bu insanları padişahlığa. Herkes feleğin çemberinden geçmiş, hala siz tek parti döneminin hikayelerini anlatıyorsunuz. Tek adam o zaman var, şimdi yok. Şimdi milletin adamı var. Recep Tayip Erdoğan var" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin siyasete girmesin CHP tezata düşüyor"

Gençlerin siyasete girmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezata düştüğünü dile getiren Başbakan Binali Yıldırım,"Gençler siyasete girmesin mi? Ana muhalefet partisi şiddetle karşı çıkıyor. Ama kendi kendine tezata düşüyor. Tüzüğünde gençlik kotası var. 18 yaşındakilerin parti meclisine girmesi için özel hüküm var. Onu unutuyor. Sırf bu değişikliği AK Parti ve MHP getirdi diye, doğru olan şeylere de karşı çıkıyor. Yetmedi seçim beyannamelerinde seçim yaşını 21'e düşüreceğiz diyor. 2015, 5 Şubatında bir milletvekilleri meclise teklif veriyor, 18 olsun. Bütün bunlar ortadayken 18-25 yaş arası insanlar siyasete girmesin oy versin, ama karışmasın. Böyle bir anlayış olur mu? Gençlere güvenmeyen geleceğe güvenme. Çünkü geleceğiz gençlerimizdir. Onara güvenmezsek nasıl bu ülkeyi teslim edeceğiz, öğrenecekler. Ülkeyi, siyaset, öğrenecekler. O beğenmediğiniz gençler 15 temmuz gecesi meydanlardaydı. 39 şehidimiz 25 yaşın altında. Sizin beğenmediğiniz gençler bu bayrağı düşürmedi, bu ezanları dindirmedi" diye konuştu.

"Bu araba ile Türkiye gitmez, yeni araba lazım"

1982 Anayasasını savunanları bir örnekle anlatan Yıldırım, "Bizimkiler 1982'de duralım. 'Yollar çok iyi ama biz arabamızdan memnunuz.' Şanzımanı dağılmış, vitesleri dağılmış, frenler tutmuyor. Her tarafından ses geliyor. Bu araba ile Türkiye gitmez. Bu yollara bu araba yakışmaz. Yeni araba lazım" dedi.

"Siz bu milleti daha tanımadınız"

Avrupa'nın bazı ülkeleri ve terör örgütlerinin referandum dan hayır çıkması için çalıştıklarına işaret eden Başbakan Binali Yıldırım, "İstedikleri kadar Avrupa'da, orda burada, sırtını sıvazlayanların yanında hayır kampanyası yapsınlar. FETÖ, DHKP-C, Avrupa'nın bazı ülkeleri omuz omuza vermiş, Türkiye'den hayır çıkması için kendilerini parçalıyorlar. Hiç merak etmeyin siz bu milleti daha tanımadınız. Bu millet size pazar günü öyle cevap verecek ki bir daha yerinizden kalkamayacaksınız. Türkiye üçüncü grup ülke olarak kalacak mı yoksa dünyanın gidişatına karar veren ülkeler arasına girecek mi millet bu kararı verecek" ifadelerini kullandı.

"Rütbeni de sökerler, kodese de atarlar"

Askerlerin ve sivillerin yargılandığını anlatan Yıldırım, "Kast sistemimi var kardeşim. O askerlerin rütbeleri söküldü. Şimdi hesabını veriyor. 15 Temmuz'da bu ülkenin uçağını alıp milletin üzerine bomba yağdırırsan rütbeni de sökerler seni de kodese atarlar. Gözbebeğimiz silahlı kuvvetler bu işin dışındadır. Biz asker kılığına girmiş FETÖ teröristlerinde bahsediyoruz. Onlar bu ülkeye, gözbebeğimiz silahlı kuvvetlere de zarar verdiler. Şimdi devleti bu virüslerden, mikroplardan temizleme zamanı gelmiştir Onu da başarı ile yapıyoruz. Her türlü devlet içinde yapılanmayı temizleyeceğiz. Milletimiz arkamızda hiç kimse hiçbir grup devletle bilek güreşi tutamaz" dedi.

"Sizi denize dökeriz diyenlere en iyi cevabı verdiniz"

Başbakan Binali Yıldırım yeni anayasada sıkıyönetimi kaldırdıklarına dikkat çekerek, eğer böyle olsa idi CHP'nin dile getirdiği kahvehanelerin kapanması durumunun olabileceğini, ancak demokratikleşmenin gereği olarak sıkıyönetimi çıkardıklarını söyledi.

İzmir Gündoğdu Meydanında geçtiğimiz pazar günü yapılan mitingde bir İzmirli milletvekili olarak gurur duyduklarını belirterek, "Sizi denize dökeriz diyenlere en iyi cevabı verdiniz. 200 bin kişi buluştu" dedi.

"Bankalara da ayar veriyoruz"

Esnaflara bankalarla ilgili şikayetler olduğuna da değinen Başbakan Yıldırım, "Ama onlara da ayar veriyoruz. Merak etmeyin. Sürekli tepelerindeyiz. Onların da yaşaması lazım. Talepleriniz de var. Bunları biliyoruz. Teskon Diyarbakır'da genel anlamda da esnafa 400 trilyonluk kredi verdi. Diyarbakır!da 100 bin liraya kadar orada dükkanları yakılan yıkılan bin kadar esknafın mağduriyetine ortak oldu. Biz ne yapacağız paraları. Elde ne imkan varsa vatandaşımızın esnafımızın ihtyiacını karşılayacağız. Görevimiz bu. Bu paralar sizin paranız.Her türlü talebimiz memleketin imkan ve şartları dahilinde değerlendiriliyor. Yapılması gerekenler yapılıyor. Bir kısmı hemen yapılır bir kısmı zaman alır. Prensip şu biz de zor olan hemen yapılır. İmkansız zaman alır dedi.

"İzmir tarihinde görülmemiş miting yaptık"

AK Parti iktidarının 15 yıldır başarıdan başarıya koştuğunu vurgulayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "Muassır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmalıyız. AK Parti kadrolarının kurucu lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli mesafeler kat ettik. Parlamentoda iki siyasi partinin almış olduğu bir kararla 18 maddelik bir anayasa paketi var. Bir İzmir sevdalısı olarak Başbakanımız, Gündoğdu Meydanı'nda Cumhurbaşkanımızı ağırladı. İzmir tarihinde görülmemiş bir miting yaptık, destan yazdık. Birilerinin densizlik yapıp bizi denize dökeceğini söyleyen birine cevabı Gündoğdu Meydanı'nda söyledik. Türkiye artık birilerinin vesayet odağı olmaktan çıkacak. Darbe zemini oluşturma halinden kurtulacağız. Hükümet olma yetkisini artık halk size garanti olarak verecek. Bu sistemde hükümet olacaksınız. Koalisyon olmayacak" dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, da Başbakan'a İzmir'e yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, "Sayın Başbakanım Alışveriş merkezleri yasası çıktı teşekkür ederim, biz oralardan dükkan kiralayamıyoruz. Günü şartlarına göre revize edilmesini talep ediyoruz" dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Selahattin Hünü ise, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, "Ben bugün de evetçiydim yarın da evetçiyim ölene kadar evetçiyim" diyerek referandum a destek verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan da esnaf teşkilatının göbeğinden gelmiş bir milletvekili olduğunu dile getirerek, esnafın bütün sorunlarının takipçisi olduklarını belirtti.