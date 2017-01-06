Başbakan Yıldırım, Bağdat ve Erbil'i Ziyaret Edecek

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 7-8 Ocak tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ziyaret vesilesiyle, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin üçüncü toplantısının da Başbakan Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar Abadi başkanlığında gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü öğrenildi. Başbakan Yıldırım'ın Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yle de görüşmeler yapacağı belirtilirken, parti yetkilileri, Irak'ta önde gelen bazı siyasi yetkililer, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya geleceği bildirildi.



Görüşmelerde, bölgede istikrar, refah ve güvenliğin kalıcı şekilde tesis edilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı öğrenildi. Bu bağlamda, her iki ülkeye ortak tehdit arz ettiği belirtilen terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'yle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacağı kaydedildi. Görüşmelerde ayrıca, iki halkın ortak yararları doğrultusunda ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin daha üst seviyelere taşınması imkanlarının araştırılacağı da ifade edildi.



Öte yandan Başbakan Yıldırım'ın Bağdat'taki temaslarının ardından, Erbil'e geçerek, IKB Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani'yle görüşmeler yapacağı bildirildi. Bu görüşmelerde de terörle mücadele ve ekonomik konuların ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi. - Ankara