Başbakan Yıldırım Bağdat'ta resmi törenle karşılandı
Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Bağdat, 7 Ocak, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım Irak'ın Başkenti Bağdat'ta resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Irak başbakanı Haydar el İbadi ve Başbakan Yıldırım ikili görüşmeye geçti.
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(Tür: Dış)
Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Resmi Törenle Karşılandı
Başbakan Yıldırım Bağdat'ta resmi törenle karşılandıAhmet Haşim Muhtaroğlu, Bağdat, 7 Ocak, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım Irak'ın Başkenti Bağdat'ta resmi törenle karşılandı.
Başbakan Yıldırım Bağdat'ta resmi törenle karşılandı
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