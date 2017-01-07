TÜMÜ
Haberler Search
Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Resmi Törenle Karşılandı

Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Resmi Törenle Karşılandı

Başbakan Yıldırım Bağdat'ta resmi törenle karşılandıAhmet Haşim Muhtaroğlu, Bağdat, 7 Ocak, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım Irak'ın Başkenti Bağdat'ta resmi törenle karşılandı.

Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Resmi Törenle Karşılandı

Başbakan Yıldırım Bağdat'ta resmi törenle karşılandı

Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Bağdat, 7 Ocak, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım Irak'ın Başkenti Bağdat'ta resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Irak başbakanı Haydar el İbadi ve Başbakan Yıldırım ikili görüşmeye geçti.

FOTOGRAF

(Tür: Dış)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım, Ahmet Haşim, Başkent, Bağdat, Irak, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads