Başbakan Binali Yıldırım Irak'ın Başkenti Bağdat'ta resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Irak başbakanı Haydar el İbadi ve Başbakan Yıldırım ikili görüşmeye geçti.
Görüntü Dökümü:
-Karşılama töreni
-Haydar el- İbadi ve Başbakan Yıldırım - Muhtaroğlu
Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Resmi Törenle Karşılandı (Görüntülerle)
Başbakan Binali Yıldırım Irak'ın Başkenti Bağdat'ta resmi törenle karşılandı.
Başbakan Binali Yıldırım Irak'ın Başkenti Bağdat'ta resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Irak başbakanı Haydar el İbadi ve Başbakan Yıldırım ikili görüşmeye geçti.
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