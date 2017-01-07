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Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Resmi Törenle Karşılandı (Görüntülerle)

Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Resmi Törenle Karşılandı (Görüntülerle)

Başbakan Binali Yıldırım Irak'ın Başkenti Bağdat'ta resmi törenle karşılandı.

Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Resmi Törenle Karşılandı (Görüntülerle)

Başbakan Binali Yıldırım Irak'ın Başkenti Bağdat'ta resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Irak başbakanı Haydar el İbadi ve Başbakan Yıldırım ikili görüşmeye geçti.

Görüntü Dökümü:

-Karşılama töreni

-Haydar el- İbadi ve Başbakan Yıldırım - Muhtaroğlu

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Binali Yıldırım, Başkent, Bağdat, Irak
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