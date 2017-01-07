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Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Resmi Törenle Karşılandı

Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Resmi Törenle Karşılandı

Başbakan Binali Yıldırım Irak'ın Başkenti Bağdat'ta resmi törenle karşılandı.

Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Resmi Törenle Karşılandı

Başbakan Binali Yıldırım Irak'ın Başkenti Bağdat'ta resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninin ardından Irak başbakanı Haydar el İbadi ve Başbakan Yıldırım ikili görüşmeye geçti.

FOTOGRAF/// - Muhtaroğlu

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