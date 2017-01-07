Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Irak Başbakanı Ibadi Ile Görüştü

Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Irak Başbakanı İbadi ile görüştü



Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Bağdat, 7 Ocak (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ikili görüşmelerde bulundu. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Başbakan Yıldırım sonrasında, Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği toplantısına katıldı.