Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Irak Başbakanı İbadi ile görüştü
Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Bağdat, 7 Ocak (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ikili görüşmelerde bulundu. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Başbakan Yıldırım sonrasında, Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği toplantısına katıldı.
Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Irak Başbakanı Ibadi Ile Görüştü
Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Irak Başbakanı İbadi ile görüştüAhmet Haşim Muhtaroğlu, Bağdat, 7 Ocak (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ikili görüşmelerde bulundu.
Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Irak Başbakanı İbadi ile görüştü
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