Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Irak Başbakanı İbadi ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ikili görüşmelerde bulundu. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Başbakan Yıldırım sonrasında, Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği toplantısına katıldı.



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- Başbakan Yıldırım Irak Başbakanlığı karşılama



- Heyetlerarası görüşme, stratejik iş birliği toplantısı - Muhtaroğlu