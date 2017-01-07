Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ikili görüşmelerde bulundu. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Başbakan Yıldırım sonrasında, Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği toplantısına katıldı.
Görüntü Dökümü:
- Başbakan Yıldırım Irak Başbakanlığı karşılama
- Heyetlerarası görüşme, stratejik iş birliği toplantısı - Muhtaroğlu
Başbakan Yıldırım Bağdat'ta Irak Başbakanı İbadi ile Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ikili görüşmelerde bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ikili görüşmelerde bulundu. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Başbakan Yıldırım sonrasında, Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği toplantısına katıldı.
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