Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta inşaatı süren Türk Büyükelçiliği binasını gezdi
IRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta inşaatı süren Türkiye Büyükelçiği binasını gezdi.
Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta Inşaatı Süren Türk Büyükelçiliği Binasını Gezdi
Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta inşaatı süren Türk Büyükelçiliği binasını gezdiIRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta inşaatı süren Türkiye Büyükelçiği binasını gezdi.
Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta inşaatı süren Türk Büyükelçiliği binasını gezdi
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