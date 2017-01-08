TÜMÜ
Haberler Search
Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta Inşaatı Süren Türk Büyükelçiliği Binasını Gezdi

Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta Inşaatı Süren Türk Büyükelçiliği Binasını Gezdi

Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta inşaatı süren Türk Büyükelçiliği binasını gezdiIRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta inşaatı süren Türkiye Büyükelçiği binasını gezdi.

Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta Inşaatı Süren Türk Büyükelçiliği Binasını Gezdi

Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta inşaatı süren Türk Büyükelçiliği binasını gezdi

IRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta inşaatı süren Türkiye Büyükelçiği binasını gezdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Binali Yıldırım, Türkiye, Bağdat, Türk, Irak, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads