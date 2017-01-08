Başbakan Yıldırım, Bağdat'ta Dini Liderlerle Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta dini liderlerle bir araya geldi.



Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Yıldırım, Bağdat'ta dini liderlerle bir araya geldi. Daha sonra Erbil'e geçen Başbakan Yıldırım, buradkai temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı bir araya gelecek. - BAĞDAT