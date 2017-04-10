Başbakan Yıldırım Aydın'da

Başbakan Binali Yıldırım Aydın Valiliğini ziyaret etti.



Yıldırım, İzmir'deki programlarının ardından karayoluyla Aydın'a geçti.



Başbakan Yıldırım'ı Aydın'daki otoyol gişelerinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve diğer ilgililer karşıladı.



Yıldırım, daha sonra valiliğe geçti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.



Başbakan Yıldırım, valilik çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı ve miting alanına geçti.