Başbakan Yıldırım Aydın'da

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında Aydınlılarla buluştu.



Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki programlarının ardından kara yoluyla miting düzenleyeceği Aydın'a hareket etti. İzmir-Aydın otobanı çıkışında Vali Ömer Faruk Koçak ve protokol tarafından karşılan Başbakan Yıldırım, Efeler kent merkezindeki geçiş güzergahlarında halkı selamlamasının ardından Aydın Valiliğini ziyaret etti.



Vali Koçak'tan Aydın hakkında kısa bir brifing alan Başbakan Yıldırım, daha sonra mitin alanına geçti. Yıldırım, İstasyon Meydanında düzenlenen mitinge alanı dolduran kalabalığa hitap ediyor.



Başbakan Yıldırım'ın Aydın mitingi öncesi ve esnasında polis ekipleri Efeler kent merkezi ve konvoyun geçiş güzergahlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. - AYDIN