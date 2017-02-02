Başbakan Yıldırım: "Avrupanın Güvenliği Türkiye'den Geçiyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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