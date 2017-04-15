Başbakan Yıldırım Avcılar'da Konuştu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Avcılar'da konuştu. Yeni anayasa ve referandum a ilişkin, "Alçaklar, Kandil, FETÖ ne diyor 'evet' çıkarsa biz biteriz diyorlar. Kandillerini söndüreceğiz. Yarın büyük gün. Yarın bu ülke için çeşitli kirli hesaplar içine giren PKK, FETÖ, HDP, Avrupa'nın bazı ülkeleri ile kol kola giren bu ülke düşmanlarına sandıkta cevabınızı verecek misiniz?" diye sordu.



"BİZ DENİZE DÖKMEYİZ, BİZ YANAKLARINDAN ÖPERİZ"



Yıldırım, "Biz denize dökmeyiz, biz yanaklarından öperiz merak etmesinler. Merak etmesinler, bizde düşmanlık yok, bizde nefret yok, bizde sevgi var, bizde kardeşlik var, bizde birlik ve beraberlik var" dedi.



"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN HAYALİ GERÇEK OLUYOR"



İstanbul'a yapılan yatırımlara ve projelere değinen Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kanal İstanbul. İstanbul'un ikinci boğazı. Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali gerçek oluyor Avcılar" dedi.



"ŞAPKAMIZI CEKETİMİZİ ALIP GİDENLERDEN OLMADIK"



Yıldırım, "15 yıl içinde darbeleri, tehditleri görüp, şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık. Milletle beraber her türlü alçaklığın karşısında dimdik durduk" dedi.



